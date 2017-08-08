Помощь рядом

Опубликовано 08.08.2017

Филиал областной стоматологической поликлиники открыли в Костроме

Новое отделение расположено на улице Борьбы. Таким образом стоматологические услуги стали доступнее для жителей фабричного района, включая Заречье. По полису ОМС зубы здесь вылечат бесплатно.

Каждый кабинет прекрасно оборудован: эргономичные кресла, надежная медтехника. Оборудование импортное — словацкое и итальянское. Еще есть централизованная стерилизационная, где инструмент обеззараживают и ополаскивают в дистиллированной воде, а затем в чистой зоне обрабатывают в автоклавах и упаковывают.



К работе в филиале приступили тридцать четыре специалиста. По словам главного врача областной стоматологической поликлиники Евгения Новикова, принимают пациентов в две смены. Есть все возможности для того, чтобы детский прием вели одновременно четыре стоматолога, а взрослый – более десяти. Благодаря этому врачи смогут обслуживать до четырехсот человек в день.



Соб. инф.

Сергей Ситников, губернатор Костромской области:

- Мы на протяжении последних пяти лет проводим политику шаговой доступности медучреждений, где может оказываться помощь. Желательно, чтобы не был задействован общественный транспорт. Линия одна – доктор должен быть рядом.

Мария Шабанова, врач-стоматолог:

- Для пациента главное то, как врач к нему относится и, конечно, качество работы. Если в свое дело вкладывать душу, оказывать людям хорошую квалифицированную помощь, пациенты будут приходить.