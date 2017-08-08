В Костроме ограничат движение транспорта

Опубликовано 08.08.2017

в День города

Движение всех видов транспорта будет запрещено:



12 августа



По улице Советской от улицы Подлипаева до улицы Пятницкой с 9:00 до 12:30,

по улице 1 Мая от улицы Пятницкой до улицы Чайковского с 18:00 до 24:00,

по улице Дзержинского от улицы Овражной до улицы Крестьянской с 18:00 до 24:00,

по улице Лесной от улицы Чайковского до моста через Волгу с 18:00 до 24:00,

по улице Нижне-Набережной с 18:00 до 24:00, по улице Чайковского от улицы Нижняя Дебря до улицы 1 Мая с 18:00 до 24:00,

на площади Сусанинской и по центральным улицам в пределах первого полукольца с 12:30 до 24:00.



13 августа



На площади Сусанинской и по центральным улицам в пределах первого полукольца с 10:00 до 16:00.

Кроме того, ограничение на движение по мосту через Волгу грузовых транспортных средств массой свыше 8 тонн в ночь с 12 на 13 августа будет увеличено на два часа.

Движение будет временно разрешено с 01:00 до 05:00 13 августа. Движение грузовых транспортных средств массой свыше 8 тонн, обеспечивающих благополучную санитарно-эпидемиологическую обстановку (вывоз мусора, ликвидация свалок, проведение ассенизаторских работ) – с 01:00 до 05:00 13 августа.



Для организации стоянок туристических автобусов в праздничные дни определены десять мест общей вместимостью около ста автобусов: у ТРЦ «Рио», на улице 1 Мая от Комсомольской до Пятницкой, на улице Симановского у музыкального колледжа, на площади Мира, у Костромского цирка, Калиновского рынка, ТЦ «На Сенной», на улице Комсомольской у здания ГИБДД, у КВЦ «Губернский», Ипатьевского монастыря.