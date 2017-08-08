Куда сходить и что посмотреть 9 августа?

Опубликовано 08.08.2017

О культурных событиях дня рассказывает «Северная правда»

Сразу два фильма пройдут в среду в ретро-кинотеатре областного Дома народного творчества. Откроет сеанс документальная кинолента «Нея» (0+) из цикла «Дорогами народных традиций». Сразу после нее начнется показ советского мультфильма «Домовенок Кузя» (6+).



Также в Костроме продолжают работать разнообразные выставки. В Музее ювелирного искусства представлена православная экспозиция «Слава Богу за все!» (0+). В Доме художника в рамках художественно-исторического проекта «Фабричная Кострома» (0+) можно увидеть работы заслуженного художника России Альберта Еремина. В Романовском музее открыта выставка живописи народного художника России Алексея Белых «Притяжение Волги».