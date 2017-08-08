А теперь в Костроме

Опубликовано 08.08.2017

В Кострому прибыл проект передвижной выставки «Коллекция перемен. Ленинградская школа живописи»

Проект стартовал в 2015 году. За это время с творчеством мастеров ленинградской школы познакомились любители живописи из Пскова, Торжка, Твери, Владимира, Минска, Москвы, Ржева. А теперь жители Костромы и области смогут оценить порядка шестидесяти работ известных живописцев. Характерной чертой, объединяющей ленинградских художников, является верность академическому методу.



Выставка открывается 10 августа в Муниципальной художественной галерее и будет работать до 3 сентября.