Еженедельное информационное издание Костромской области
08 Августа 2017
А теперь в Костроме
- Опубликовано 08.08.2017
В Кострому прибыл проект передвижной выставки «Коллекция перемен. Ленинградская школа живописи»
Проект стартовал в 2015 году. За это время с творчеством мастеров ленинградской школы познакомились любители живописи из Пскова, Торжка, Твери, Владимира, Минска, Москвы, Ржева. А теперь жители Костромы и области смогут оценить порядка шестидесяти работ известных живописцев. Характерной чертой, объединяющей ленинградских художников, является верность академическому методу.
Выставка открывается 10 августа в Муниципальной художественной галерее и будет работать до 3 сентября.