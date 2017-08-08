«Зарядка со стражем порядка»

Опубликовано 08.08.2017

Костромские подростки стали участниками всероссийской спортивной акции

В качестве площадок для проведения акции полицейские выбрали загородные оздоровительные лагеря, в которых сейчас отдыхают сотни юных костромичей. В минувшие выходные правоохранители посетили шесть оздоровительных центров. На территории области также работали две спортивно-творческие бригады.



В гости к воспитанникам приехали именитые полицейские-спортсмены, бойцы спецподразделений, члены общественного совета при УМВД России по Костромской области, а также кинологи со своими подопечными.



Познакомились ребята и с двукратным чемпионом мира по пауэрлифтингу, сотрудником ППС УМВД Сергеем Поповым. Вместе со своим семилетним сыном он гнул металлическую арматуру, перетаскивал тяжести, значительно превышающие его собственный вес, и с легкостью перемещал по площадке огромное тракторное колесо.



С воспитанниками других лагерей бойцы спецподразделения полиции провели мастер-класс по рукопашному бою, организовали выставку оружия и спецтехники, а также продемонстрировали способности служебных собак.