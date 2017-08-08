Рекордные надои молока

Опубликовано 08.08.2017

получают в СПК «Яковлевское» Костромского района

Среднесуточный удой приближается к 26 килограммам. Как сказал главный зоотехник хозяйства Анатолий Шадрин, яковлевские животноводы придерживаются зимнего рациона кормления скота, только вместо сенажа дают зеленую подкормку.



С начала года валовый надой молока составил 1957 тонн, что на 112 тонн больше, чем в 2016 году. Среди лучших операторов машинного доения Юлия Голубева, Василий Тюринов, Ольга Тараторина.

Телятницы обеспечивают высокие среднесуточные привесы молодняка.

Например, в группе Галины Соколовой, которая ухаживает за телятами от четырех месяцев до года, они в июле составили 1220 граммов. Всего численность крупного рогатого скота в СПК «Яковлевское» составляет 914 голов. Это на 32 головы больше, чем было в прошлом году.