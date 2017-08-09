Большая вода пришла неожиданно

Опубликовано 09.08.2017

Со стихией в Пыщугском районе справились за два дня

Еженедельное оперативное совещание при губернаторе началось с обсуждения проблемы села Михайловица Пыщугского района. Оно из-за подъема уровня воды в Ветлуге было отрезанным от «большой земли» более двух суток.

Оценку даст прокуратура



4 августа сильные дожди размыли подходы к мосту через Ветлугу. Уже к 7 августа удалось восстановить и пешеходное, и автомобильное движение по понтонной переправе. Два дня без сообщения с «большой землей» прошли благополучно: у жителей были все необходимые запасы, в населенном пункте продолжали работу ФАП, магазин, несла дежурство пожарная бригада.



Но вот местные власти — сельского поселения и района — не приняли всех необходимых мер безопасности. Главным образом потому, что своевременно не проинформировали ни областные структуры, ни экстренные службы.

Губернатор Сергей Ситников отметил, что последует жесткая реакция. Данные о том, что исчерпывающие меры для обеспечения безопасности жителей не были приняты, а информация скрыта, направят в прокуратуру.



При этом глава региона отметил работу ФАПа в Михайловице. Здесь был запас необходимых медикаментов, а фельдшер отложила свой отпуск, продолжая помогать односельчанам.

Сергей Ситников, губернатор Костромской области:

- Я прошу управление внутренних дел информировать о таких ситуациях и участковых. Главам районов, где сегодня имеются подтопления, но нет плавсредств, запланировать их покупку для обеспечения перевозки населения.

К управлению региональной безопасности просьба – подготовьте обращение на имя прокурора области в отношении главы сельского поселения, чтобы проверили и дали оценку.



Город наступает?



Кострома будет расширяться - в границы городского округа планируют включить земли Караваевского и Минского сельских поселений Костромского района. Часть из этих земель — сельхозназначения, но аграрии здесь давно не работали. Их можно вовлечь в оборот благодаря городским сетям.



На некоторых участках строительство уже идет, причем индивидуальные дома возводят костромичи. Получается коллизия: де-юре селяне работают в городе, водят детей в детсады и школы Костромы и вместе с тем получают льготы на оплату услуг ЖКХ.



Сергей Ситников поручил создать рабочую группу, в которую войдут депутаты областной Думы, сельских поселений, представители городской и районных администраций. Ее задача — защитить интересы селян, которые таковыми являются де-факто, то есть и работают на селе.

Владимир АКСЕНОВ