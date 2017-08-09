Куда сходить и что посмотреть 10 августа?

Опубликовано 09.08.2017

О культурных событиях дня рассказывает «Северная правда»

Сразу две программы проведут в четверг для детей в костромском планетарии. В 11.00 здесь расскажут «Историю одного рифа» (6+). Сразу после нее, в 12.30 из программы «Звездный фестиваль» (6+) ребята узнают о зодиакальных созвездиях, млечном пути и черных дырах.



В 15.00 в Шуваловском зале администрации города откроется геральдическая выставка «Гербы Костромской губернии» (0+) из коллекции Алексея Позина. В 16.00 в Муниципальной художественной галерее представят экспозицию «Коллекция перемен. Ленинградская школа живописи» (0+).

В нее вошли лучшие живописные работы мастеров ленинградской школы реалистической живописи, объединенные принадлежностью одной коллекции из фондов музейно-выставочного центра «Петербургский художник».



Вечером в Большом зале костромской филармонии пройдет концерт, посвященный памяти нашего земляка, солиста ансамбля имени Александрова Ивана Столяра. Начало в 18.30.