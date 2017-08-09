Да будет свет и новенький асфальт

Опубликовано 09.08.2017

В области реализуют проекты общественных инициатив

Исполнение программы «Формирование комфортной городской среды», которая реализуется в рамках стратегических инициатив Президента РФ Владимира Путина в районах и столице региона, контролируют активисты Общероссийского народного фронта. Проверки уже прошли в Солигаличе и Костроме. Здесь добровольцы встретились с жильцами домов, дворовые территории которых благоустроят в ближайшее время.

Примером для всех жителей области назвали активисты ОНФ действия собственников дома по улице Октябрьской в Солигаличе. Своим двором жильцы занимались всегда. Они сами следят за порядком, разбивают цветники, добились нормального освещения. А когда узнали про программу благоустройства, решили побороться за свой проект и положить во дворе асфальт. Оформили необходимые документы и запланировали обустройство автопарковки с торца дома.



Конкурсная документация проекта готова и находится на согласовании. Работы начнутся после того, как пройдут торги по выбору подрядчика. К представителям ОНФ жители обратились с пожеланием рекомендовать главам муниципалитетов готовить документы для торгов в более сжатые сроки. Отметим, вклад жильцов дома в случае с солигаличским двором составит пять процентов от стоимости проекта.



Побывали активисты и в четырех костромских дворах - на улицах Шагова и Никитская, а также на Глазковском проезде. Они отметили, что работы идут по графику, а возникающие проблемы решаются совместно - подрядчиком, городскими властями и депутатами. Правда, часть вопросов могут снять лишь сами жители. Например, вовремя провести субботник, ведь состояние дворов в первую очередь зависит именно от жильцов дома.



Одни из передовиков проекта в Костроме - активные собственники домов №132 и №134 по улице Никитской. Здесь не только самостоятельно следят за территорией, но и контролируют ход работ: асфальтирование площадки и обустройство освещения. Реализация такого же проекта дома на Глазковском проезде уже завершается.

Соб. инф.