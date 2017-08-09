Какой обман скрыл баклажан,

Опубликовано 09.08.2017

или Откуда к нам везут овощи с неприятным «сюрпризом»?

Если в разгаре сезона заготовок вы решили, что без «икры заморской, баклажанной» вам не обойтись, выбирайте главный ингредиент внимательнее. Мало того, что овощ (или ягода, что до сих пор остается предметом спора) должен быть совсем молодым, так и его «начинка» - безопасной для здоровья. Увы, как показало исследование, для баклажанов с костромских прилавков такое сочетание - редкость. Читайте в свежем номере "СП".