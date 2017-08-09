В первозданной красоте

Опубликовано 09.08.2017

должен предстать ансамбль Костромского кремля

На строительной площадке кипит работа. Шаг за шагом растут колокольня и Богоявленский собор. Воссоздан ансамбль будет в том виде, в каком его наши предки видели до момента разрушения.



По состоянию на 3 августа на колокольне залили плиту первой смотровой площадки на уровне 10,6 метра. Пока строители заканчивали работы по заливке плиты, к месту строительства доставили металлоконструкции верхнего яруса колокольни.

С администрацией Костромы прорабатывается вопрос о подключении колокольни и Богоявленского собора к сетям водоснабжения и канализации. Параллельно идет проектирование сетей теплоснабжения.



Интерес к строительству Костромского кремля растет. С экскурсией на площадке побывал главный редактор сербской газеты «Искра» Зоран Шапович. Наш коллега из Сербии уже посетил восстановленные святыни в Ярославле и Переславле-Залесском, а теперь оценил работы и в Костроме. После поездки Зоран Шапович подготовит цикл материалов о возрождении православия и восстановлении храмов в России.



Любой, кто интересуется процессом восстановления святыни, тоже может посетить площадку. Для этого надо обратиться в общественную приемную Костромского кремля, которая находится в Центральном парке в часовне Александра Невского.

Зоран Шапович, главный редактор издания «Искра» (Сербия):

- В возрождении храмов я вижу знак возрождения моей любимой России. Каждому шагу на пути прогресса вашей страны мы, сербы, радуемся. Здесь, в Костроме, я поражен тем, что увидел.

Воссоздание храма - это не пустые слова о символах. Это свидетельство духовного становления. Ведь впервые я побывал в России в 90-х годах и видел, как тяжело было людям. Сейчас, вновь оказавшись у вас, я любуюсь тем, как поднимается страна.