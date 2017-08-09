Учитель, воспитай ученика

Опубликовано 09.08.2017

Светлана Якунина признана одним из лучших учителей Костромской области

Преподавателем физической культуры Светлана Николаевна работает в Караваевской средней школе уже много лет. За эти годы она подготовила и воспитала не одно поколение караваевцев - спортивных волевых людей.

И сама Светлана по-прежнему отличный спортсмен - на прошедших спортивных играх на призы губернатора Костромской области она стала победителем среди ветеранов. А недавно в коллектив школы пришло известие - Светлана Якунина выиграла в педагогическом конкурсе на получение денежного поощрения из средств федерального бюджета.