Еженедельное информационное издание Костромской области
09 Августа 2017
Учитель, воспитай ученика
- Опубликовано 09.08.2017
Светлана Якунина признана одним из лучших учителей Костромской области
Преподавателем физической культуры Светлана Николаевна работает в Караваевской средней школе уже много лет. За эти годы она подготовила и воспитала не одно поколение караваевцев - спортивных волевых людей.
И сама Светлана по-прежнему отличный спортсмен - на прошедших спортивных играх на призы губернатора Костромской области она стала победителем среди ветеранов. А недавно в коллектив школы пришло известие - Светлана Якунина выиграла в педагогическом конкурсе на получение денежного поощрения из средств федерального бюджета.