Учитель, воспитай ученика

Опубликовано 09.08.2017

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Светлана Якунина признана одним из лучших учителей Костромской области

 

Преподавателем физической культуры Светлана Николаевна работает в Караваевской средней школе уже много лет. За эти годы она подготовила и воспитала не одно поколение караваевцев - спортивных волевых людей.

 

И сама Светлана по-прежнему отличный спортсмен - на прошедших спортивных играх на призы губернатора Костромской области она стала победителем среди ветеранов.  А недавно в коллектив школы пришло известие - Светлана Якунина выиграла в педагогическом конкурсе на получение денежного поощрения  из средств федерального бюджета.

 

 

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