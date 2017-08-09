Благоустроят 14 дворов

Опубликовано 09.08.2017

в Костромском районе

Работы пройдут в рамках программы по формированию комфортной городской среды в Костромской области. В поселке Сухоногово благоустроят дворовую территорию дома №4 по улице 70 лет Октября.

Будет заасфальтирован въезд во двор, появятся тротуарные дорожки. Как сказала глава Чернопенского сельского поселения Елена Зубова, сумма расходов (субсидии плюс софинансирование из местных бюджетов) - 1 миллион 19 тысяч рублей.



Чернопенское сельское поселение участвует и в проекте «Местные инициативы». На сходах граждане высказались за капитальный ремонт досугового учреждения - Центра культуры и молодежи «Сухоноговский». Работа начнется буквально на днях.

Будут израсходованы и средства, полученные по этому проекту - 1 миллион 518 тысяч рублей, и по проекту, финансируемому департаментом культуры Костромской области - 799 тысяч рублей.



Ждет радостное событие и сухоноговских спортсменов. Правда, чуть позднее. Чернопенское сельское поселение вошло в Федеральную программу «Устойчивое развитие сельских территорий» на 2018 год. На реконструкцию хоккейного корта будет направлено 2 миллиона рублей.