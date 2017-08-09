В центр реабилитации

Опубликовано 09.08.2017

Митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт вместе с представителями силовых и социальных ведомств посетил центр помощи людям, страдающим наркозависимостью

Центр открылся в июне этого года в Сосновом Бору и уже принял в свои стены пятнадцать человек из разных уголков страны. Здесь участников программы, нуждающихся в помощи, учат жить по-новому.



Главе Костромской митрополии митрополиту Костромскому и Нерехтскому Ферапонту и межведомственной делегации, в состав которой вошли представители духовенства Костромской митрополии, сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Костромской области, УФСИН России по Костромской области а также департаментов соцзащиты и здравоохранения Костромской области продемонстрировали возможности «дома» и рассказали о различных форматах реабилитации, а также показали помещение, в котором живут подопечные центра, и прилегающую территорию в живописном уголке Соснового бора.



В ходе визита была достигнута договоренность о совместной работе в сфере профилактики наркомании между волонтерами центра, правоохранительными органами, Костромской митрополией и другими заинтересованными организациями.