Масштабный ремонт дорожного полотна

Опубликовано 10.08.2017

начался на улицах Мантурова

Жители Мантурова приняли решение отремонтировать главную улицу города. Дорожники местного филиала Костромаавтодор уже приступили к выполнению поставленной задачи.

Дорогу планируется отремонтировать на трех участках, общая площадь ремонта составит более десяти тысяч квадратных метров. Подрядчик - Мантуровское ОГБУ «Костромаавтодор» уже приступил к выполнению работ по ремонту улицы Советской.

Согласно заключенному муниципальному контракту, стоимость которого составила восемь миллионов рублей, дорожники начали укладку выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси. Следующий этап - укладка верхнего, основного слоя, его толщина составит пять сантиметров, этого вполне достаточно для того, чтобы дорога не разрушалась, в том числе и от воздействия большегрузного транспорта.



Также в скором времени будет объявлен еще один аукцион на общую сумму два миллиона рублей. Эти деньги пойдут на асфальтирование другого участка улицы Советской.



Но и это еще не все, в стадии подписания находятся два муниципальных контракта на общую сумму четыре миллиона рублей. По ним будут проведены ремонты участков дорог, по которым проходят маршруты движения общественного транспорта. Средства выделены из городского бюджета. Все работы планируется завершить до конца августа.

Антон ИВАНОВ

Наталья Шаляпина, заведующая отделом архитектуры и градостроительства администрации Мантурова:

- Средства выделены из областного бюджета в рамках комплексного развития моногородов. Именно за ремонт улицы Советской мантуровцы проголосовали на сайте в разделе «Будет по-вашему».

Александр Смирнов, житель Мантурова:

- Радует, что главная улица города преобразится. Хорошие дороги - залог успешного развития города, надеюсь, что и в дальнейшем в Мантурове будет продолжаться ремонт улиц.