Опубликовано 10.08.2017

Без леса я жить не могу

Владимира Подольского в Пыщуге знает каждый. Шутка ли, тридцать лет на должности главного лесничего района. Наш разговор состоялся в небольшой беседке рядом с его домом, расположенном на самой окраине села, поближе к лесу. Рядом шумели кронами молодые кедры, посаженные им много лет назад.

Владимир Подольский

Родился в 1949 году в деревне Большая Каменка Пыщугского района.

С детства занимался спортом: лыжами и волейболом.

Имеет государственные и ведомственные награды

Пока ведро черники не наберешь, домой не отпустят



- Вы родились в Пыщугском районе?

- Да, в деревне Большая Каменка неподалеку от Носкова.



- Помните свои первые впечатления от леса, кто вас водил?

- Конечно, помню. В те годы не очень хорошо жили, хотя мы, дети, этого не ощущали, конфетки - редко, белый хлеб - тоже. Мы считали: так и должно быть, потому что другого не знали. Помню, мать скажет: возьмите кружки и идите по логу собирать земляничку. Сестра старшая Лида, мы с ней ходили за черникой, строгая была, пока ведро черники не наберешь - домой не отпустит.



- Собирать ягоды трудно, перебирать, по крайней мере для мужчины, по-моему, еще сложнее.

- Брали сразу чисто. Сестра - аккуратистка, впоследствии выучилась на медсестру, а потом окончила в Симферополе медицинский институт.



- Леса в тех местах серьезные, ребенку заблудиться проще простого?

- Деревня маленькая, но ребятишек много. Всей компанией ходили за три километра в сторону деревни Вахламовцы. Ходим, ходим, а потом куда идти, то ли вправо, то ли влево, закрутились, в общем. Но, признаюсь, я в лесу по-хорошему, никогда не блудился.

За пусками ракет наблюдал с трехсот метров



- Вы свою жизнь с детства связали с лесом.

- Восемь классов окончил и по совету лесничего Ивана Большакова решил поступить в Рыбинский лесной техникум. После учебы - в армию, в Архангельскую область, город Плесецк, ракетные войска, рота электротехнических заграждений и минирования. Пуски видел с трехсот-четырехсот метров.



- Опять в лес?

- Да. После армии приехал в Носково на работу устраиваться. Главбух говорит: езжай в Марийский политехнический институт. Поехал, успешно сдал экзамены. Окончил и вернулся в Пыщугский район. Меня приняли в лесхоз на должность инженера лесных культур, через полтора года назначили главным лесничим. Всю жизнь так и проработал.

Все же вышел куда надо и груздей набрал



- Давайте вернемся к лесу, как вы в нем ориентируетесь?

- Если солнца нет, то смотрю, с какой стороны мох растет, как муравейники расположены, квартальные столбы, у них с севера на юг возрастающие номера.



- Это все реально работает - мох, муравейники?

- Конечно, допустим, если елка не в древостое, то у нее южная сторона пушистей северной.



- Говорят, бывает, кто-то или что-то кружит человека по лесу.

- Бывает, у меня случалось. Однажды думаю, дай-ка я сбегаю в одно место, в Петровцы, я там бывал. Часа три дня, вышел на место. Что такое? Вижу, что не туда. Вернулся, осмотрелся, ага, вот сюда мне нужно. Иду, опять на это же место. На третий раз все же вышел куда надо и груздей набрал.



- То есть чертовщина, леший - это все сказки?

- Может быть, и есть, но я ничего такого не видел. Перед Носковом существует место, там водители постоянно в кювет съезжают. Я еду на «уазике» из Носкова, не знаю, чего меня повело, раз - и рулем сыграло. Хоп - и в кювет. Не перевернулся, но в грязь попали. А лесничий у нас там со своим напарником перевернулись.

Медведица, два медвежонка и пестун овес хапают



- Со зверями часто приходится сталкиваться?

- Вчера зайчика видел. А вообще зверюшки обнаглели, у нас во дворе курочки кудахтают. В позапрошлом году лиса зашла в курятник. Ночью просыпаюсь, у кур переполох. Выглядываю в окошко, лиса курицу в зубах держит.

Я беру ружье, иду в палисадник, она уже со второй курицей сидит, я - ба-бах. Через месяц опять переполох, выскочил в одних трусах, забегаю в курятник, смотрю - лисенок. В общем, трех штук я изничтожил. Они вредители и переносчики разной заразы.

- А как насчет медведей и волков?

- Есть интересная история. Мой отец работал лесником, приехали мы на дальний сенокос, сено уже поспело. И вдруг дождь, я молодой, после армии. Отец остался, они там с приятелем медовуху принимали. А я домой поехал.

Еду, накручиваю педали, и вдруг у меня из-под колес серые комки в разные стороны, думал, кабанята. С левой стороны вижу: на меня темная масса со страшным ревом мчится, я - на педали, впереди лужа. На дорогу выскакивает медведица и за мной, когтями стучит...

Все промелькнуло - жизнь, не жизнь, думаю, сейчас догонит, один шлепок - и слечу. Она, видимо, поняла, что я медвежатам ничего не сделал, и отстала. А у меня чепчик на голове поднялся, волосы дыбом. Первый раз я с медведем встретился.



- Как правильно себя вести, если встретишься в лесу с медведем?

- Я в прошлом году опять с ним встречался. Есть у нас такое местечко - Петряево, там заброшенный хутор, охотники. Я утром приехал, смотрю, четыре медведя - медведица, два медвежонка и пестун, и все овес хапают.

Что делать? Как пройти? Я в ведро постучал, они встали и дунули в лес. Иду обратно, и опять эта компания, я закричал - они убежали. Сегодня чернику собираю, вижу, в двух местах мишка лакомился, я покрикиваю или песни пою. А лось во время гона опасен, он тебя считает конкурентом или соперником.

Все заросло, пешком не продерешься



- Мне рассказывали, что в лесах на северо-востоке области существуют йети - лесные люди.

- В нашем районе, думаю, их нет, я не встречал, но кто его знает, все может быть.



- Часто приходится слышать, что раньше и рыбы было больше, и ягод с грибами.

- Раньше по Ветлуге лес сплавляли, считалось, что это вредит экологии – мол, дно деревянное становится. Но рыбаки говорят: не стало сплава, не стало рыбы. Когда плоты таскали, было русло, сплавщики по берегам ездили на тракторах, занимались зачисткой, и можно было подъехать в любое место. Сейчас все заросло, пешком не продерешься.



А грибы и ягоды были и есть. Одно плохо: арендаторы лес срубят, а дорогу не делают. Было у нас место Шабалкино под Михайловицей, туда когда-то на «жигулях» проезжали. Сейчас на «уазике» с цепями не проехать, только пешком. И все нормально. Никто не спрашивает. Раньше следили за этим. Сегодня лес становится недоступен.



- Иногда, к счастью, довольно редко, случаются лесные пожары.

- У нас леса малогоримые, класс пожароопасности низкий. Плохо, что созданная еще Петром Первым лесная охрана сокращена, теперь нет лесников.

Возложили на арендаторов организацию противопожарных мероприятий, но не все леса сданы в аренду. Раньше самолет пролетел, наблюдатель сообщил – дым в таком-то квартале. Или парашютисты спрыгнут, или вымпел скинут, и лесники едут тушить.



- Среди обывателей существует распространенное мнение, что сегодня слишком много леса вырубают.

- Расчетная лесосека процентов на сорок используется. Проблема в другом: арендаторы ель, сосну и березу вырубают, а осина остается.



- А это плохо?

- Конечно, на этих местах надо заниматься восстановлением, сажать ель, сосну. Раньше существовал план, и леспромхозы вырубали все подряд. И еще обидно, когда люди мусорят в лесу.

Четыре ведра черники набирал за день



- Как в лесу найти грибные или ягодные места?

- Это с опытом приходит. Одно место нашел, потом обследуешь округу, выбираешь, где ягоды крупнее и слаще. За груздями приходится далеко ехать, зато пришел и короб четырехведерный набил.



- В лесу летом можно защититься от гнуса?

- Репеллентами. В прошлом году в лесу комаров, например, почти совсем не было.



- Какую ягоду сложнее собирать?

- Землянику. А проще бруснику. Но все равно муторно. По четыре ведра черники набирал за день. Зашел в лес, сапоги-болотники разгибаешь и пошел, восемь минут - литр. После обеда - полный короб. Но нужно упорство.



- В этом году гриб будет?

- А кто его знает, но хотелось бы, чтобы грузди пошли.

Алексей ВОИНОВ

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