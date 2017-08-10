Обед через интернет

Опубликовано 10.08.2017

Как призвать поваров к ответу?

В последнее время особой популярностью у костромичей пользуется услуга по доставке готовой еды, которую заказывают в специальных интернет-магазинах. Плюсов здесь много: доступные цены, удобство — меню можно просмотреть не отрываясь от компьютера, а при достижении определенного ценника заказ вам привозят бесплатно. Но, как и у любого общепита, есть определенный риск: еда может оказаться не только невкусной, но и опасной. Как выбрать магазин в Сети правильно и избежать проблем со здоровьем, разберемся в свежем номере "СП".