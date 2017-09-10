День родной деревни

Опубликовано 10.08.2017

отметили жители Корякова Костромского района

На праздник пришли и стар, и млад, многие целыми семьями. Директор сельского дома культуры Ольга Жукова со своими помощниками подготовили для земляков и их гостей интересную развлекательную программу. Выступали доморощенные самодеятельные артисты, а также ансамбль «Волна» из деревни Аферово Шунгенского сельского поселения.

Зрители не жалели аплодисментов. Особенно «зажигала» Милена Антонова с цыганским и молдавским танцами. Были на празднике конкурсы, игры, викторины.



Собравшихся приветствовали глава Бакшеевского сельского поселения Николай Зернов, местный депутат Руслан Батурин. Благодарственные письма старейшим жителям деревни вручила председатель районного совета ветеранов Галина Иванова. Римме Николаевне Докукиной исполнилось 90 лет, Надежде Николаевне Шиловой и Александре Ивановне Федотовой - 80.

Героями праздника стали и Марк Карев, Поля Куваева, Алиса Шестакова, Саша Галашин. Но только сами они не слышали добрых слов в свой адрес, потому что крепко спали в колясках. Поздравления принимали молодые родители. Рождаются в деревне дети, значит, есть у нее будущее!