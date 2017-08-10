Докатились до уголовных дел

Опубликовано 10.08.2017

ГИБДД продолжает мероприятия по «очистке» областных дорог от нетрезвых водителей

Два подобных факта сотрудники полиции выявили в Пыщуге и Шарье. По словам обоих злоумышленников, выпили они перед поездкой «случайно» за компанию.



У одного из них закончились деньги на телефоне, а дорога до банкомата показалась долгой, поэтому он и решил воспользоваться автомобилем, забыв, что совсем недавно уже лишался прав за аналогичный поступок.



Второй нарушитель, нигде не работающий житель Шарьи, находясь подшофе, решил прокатиться на мопеде. Встретить на своем пути стражей порядка он никак не ожидал. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела.