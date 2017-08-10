Только один день

Опубликовано 10.08.2017

в выставочном центре музея-заповедника «Костромская слобода» пройдет выставка кузнечного мастерства

Костромские кузнецы Сергей Давыдов, Владимир Меньков, Андрей Ложин, Сергей Коносов, Иван Некрасов, Николай и Олег Сотниковы, Вадим Яковлев, Михаил Соловьев и Андрей Прокофьев из Ярославской области представят свои работы - подставки для зеркала, мебель и даже карету. Иван Ложин, неоднократный победитель областных конкурсов кузнечного искусства, проведет мастер-класс. Эта выставка приурочена к годовщине образования Костромской области и Дню города Костромы.

Выставка открывается 12 августа в 12.00