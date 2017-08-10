В области отремонтируют более 20 спортзалов и площадок

Опубликовано 10.08.2017

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Большие работы пройдут в сельской местности

 

К новому учебному году в регионе планируется отремонтировать и реконструировать более 20 спортивных залов и открытых плоскостных сооружений в школах. Все они располагаются в сельской местности. В восемнадцати районах обновят восемнадцать спортивных залов, а две учебные аудитории переделают под залы физической культуры.

 

Кроме того, новое оборудование появится на семи открытых плоскостных спортивных площадках. Общая стоимость работ — более 21 миллиона рублей. Все они осуществляются на условиях софинансирования.

 

 

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