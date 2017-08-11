Опубликовано 11.08.2017

Невластная десятка

Целый месяц мы подсчитывали, чьи имена чаще всего попадают на страницы региональной прессы, и готовы вновь представить «Горячую десятку». В рейтинг, однако, не вошли представители власти. Они априори чаще цитируются на страницах ведущих костромских СМИ. Мы же ответим на вопрос, кто, кроме власть имущих, чаще всего оказывался в центре внимания печатной прессы.

1-е место: КИРИЛЛ ЯМЩИКОВ,

ТАГИР СИУШЕВ, ВИТАЛИЙ КРИВОРОТЕНКО

Количество упоминаний: 24

Наши ветераны в строю! Свои юбилеи отметили сразу трое костромичей - участников Великой Отечественной войны. Виталию Криворотенко и Тагиру Сиушеву исполнилось 90 лет, а Кириллу Ямщикову - 95. К каждому из ветеранов в гости в дни праздника пришел губернатор Сергей Ситников, который вручил им поздравления от Президента Владимира Путина.

2-е место:

ВИКТОР ТЫРЫШКИН

Количество упоминаний: 17

Меценат Виктор Тырышкин посетил строительную площадку Костромского кремля. Здесь он оценил ход работ, а также пообщался с прессой. Виктор Иванович отметил, что перед строителями стоят непростые задачи. Ведь колокольня Богоявленского собора будет представлять собой целый комплекс помещений. В том числе здесь разместится и музей Костромского кремля.

3-е место:

МИХАИЛ ПИОТРОВСКИЙ

Количество упоминаний: 16

Выездное заседание Президиума Союза музеев России прошло в Костроме. Главной его темой стало взаимодействие церкви и региональных музеев. Генеральный директор государственного Эрмитажа и президент Союза музеев Михаил Пиотровский подчеркнул, что Кострома в этом плане обладает огромным опытом. Он будет транслироваться на остальные регионы.

4-е место: МАГОМЕД ЭМИНОВ

Количество упоминаний: 14

Чемпионат мира среди школьников по единоборствам (COMBAT GAMES-2017) под эгидой Международной федерации школьного спорта прошел в Нью-Дели (Индия). Костромич Магомед Эминов защищал честь страны и Костромской области в дзюдо. И выступил он очень достойно: завоевал серебро, уступив только бразильскому спортсмену.

5-е место: ПАВЕЛ ГЕРШТЕЙН

Количество упоминаний: 13

В Костроме прошел гала-концерт Международного фестиваля «Музыка - дорога в жизнь». В фестивале приняли участие лучшие молодые исполнители классической музыки из России и зарубежных стран, а также художественный руководитель и главный дирижер Костромского губернского симфонического оркестра Павел Герштейн.

6-е место: МАКСИМ ЩЕГОЛЕВ

Количество упоминаний: 10

Этим летом областной центр принимает уже не первую кино-команду. В июле снимались две картины, в том числе и сериал «Такая, как все». Одним из главных действующих лиц в картине будет актер Максим Щеголев. В интервью костромским СМИ, в том числе и «СП», он признавался в любви к нашему городу.

7-е место: МАКСИМ СИДОРОВ

Количество упоминаний: 9

Свой сезон начал костромской «Спартак», проведя в июле два матча. Они оказались диаметрально противоположными по результату: победа над «Велесом» 3:1 и поражение от «Мурома» 1:3. Общее в этих поединках только одно - в них отличился нападающий костромичей Максим Сидоров. Напомним, что он в прошлом году был лучшим бомбардиром команды.

8-е место: ПАВЕЛ КАДОЧНИКОВ

Количество упоминаний: 8

На Костромском ипподроме в пятый раз прошел турнир по преодолению препятствий и выездке на кубок Павла Кадочникова. Соревнования приурочили к дню рождения знаменитого артиста. Павел Кадочников сыграл царя Берендея в фильме «Снегурочка» 1967 года. Знаменитый актер и режиссер увлекался конным спортом и был настолько поражен красотой Костромы, что захотел организовать здесь культурный фестиваль спорта, театра, кино и народного творчества.

9-е место:

СЕРГЕЙ РЫЖИКОВ

Количество упоминаний: 7

В Вохомской библиотеке прошла встреча с космонавтом-испытателем Сергеем Рыжиковым, который после полета проходил реабилитацию в деревне Кажирово. Зал был заполнен до отказа. Гостю задали множество вопросов: о полете в космос, физической подготовке, отношениях в отряде. В подарок библиотеке Сергей Николаевич оставил вымпел и фотографию экипажа МКС с автографами космонавтов.

10-е место: ВЛАДИМИР БУРЛАКОВ

Количество упоминаний: 5

В Костроме пришвартовали свои катера участники водно-моторной экспедиции «Голубое ожерелье России-2017». Ее руководитель Владимир Бурлаков рассказал, что главная задача ученых зафиксировать то, в каком состоянии находится наша основная водная артерия - Волга, и посоветовать различные методики очищения воды.