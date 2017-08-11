Обед через интернет

Опубликовано 11.08.2017

Как призвать поваров к ответу?

В последнее время особой популярностью у костромичей пользуется услуга по доставке готовой еды, которую заказывают в специальных интернет-магазинах. Плюсов здесь много: доступные цены, удобство — меню можно просмотреть не отрываясь от компьютера, а при достижении определенного ценника заказ вам привозят бесплатно. Но, как и у любого общепита, есть определенный риск: еда может оказаться не только невкусной, но и опасной. Как выбрать магазин в Сети правильно и избежать проблем со здоровьем, разберемся сегодня.

Правовая основа:

-Закон РФ «О защите прав потребителей»;

-Правила продажи товаров дистанционным способом, утвержденные постановлением Правительства РФ от 27.09.2007 №612;

-Правила оказания услуг общественного питания, утвержденные постановлением Правительства РФ от 15.08.1997 №1036.

Имейте

в виду! Если у вас возникнут претензии к качеству или доставке продукции, отсутствие такой информации существенно осложнит реализацию ваших потребительских прав.

В момент получения заказа

обратите внимание на:

-внешний вид заказанной продукции. Это целостность упаковки, наличие на ней информации о товаре (наименование, состав, вес порции, время изготовления, срок годности, условия хранения), его изготовителе, соответствие веса порции, состава блюда;

-правильность оформления платежных документов (наличие на товарных или кассовых чеках наименования организации, соответствие суммы к оплате стоимости вашего заказа и другое).

Что делать, если в заказе

вы обнаружили недостатки?

Покупатель вправе по своему выбору потребовать от продавца (организации):

-безвозмездного устранения недостатков;

-соответствующего уменьшения цены;

-безвозмездного повторного изготовления продукции;

-отказаться от исполнения договора и потребовать возврата уплаченной за товар суммы, при этом продавец за свой счет обязан забрать товар, даже если он уже открыт и отсутствует часть продукта.

Что делать, если отравились едой

из интернет-магазина?

1. Вызовите врача. Медик подтвердит факт отравления, а также сделает документальное заключение о состоянии вашего здоровья, отметит возможные причины отравления.

2. После получения врачебного заключения предъявите письменную претензию руководству заведения, из-за которого вы пострадали. В жалобе опишите ситуацию, укажите сумму денежной компенсации, на которую вы претендуете, а также приложите копии счета и медицинского заключения.

Анастасия СОКОВА, юрист МБУ «Городская служба контроля качества потребительских товаров и услуг»:

- Если в течение десяти дней на вашу претензию не ответили или она оказалась не удовлетворена, то вам следует обратиться с жалобой в территориальное подразделение Роспотребнадзора. На основании жалобы Роспотребнадзор обязан провести проверку, сообщив о ее результатах вам.

Также можно подать исковое заявление в суд. К нему необходимо приложить медицинские документы, подтверждающие произошедшее пищевое отравление, чеки на приобретение лекарств, счет из интернет-магазина (при наличии), бухгалтерскую документацию о недополученном доходе (если таковой имелся). В заявлении можно указать не только сумму компенсации вреда здоровью, но и сумму компенсации морального вреда.

По результатам рассмотрения дела суд также может возложить на ответчика обязанность по компенсации заявителю судебных расходов.

Получить бесплатную юридическую консультацию, а также проверить качество предоставленных вам товаров и услуг можно в МБУ «Городская служба контроля качества потребительских товаров и услуг» (Кострома, улица Фестивальная, д.27/9).

Телефон: 34-22-28.