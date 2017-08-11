Не стало Владимира Тупиченкова

Опубликовано 11.08.2017

Не стало почетного гражданина Костромской области, фронтовика, в прошлом редактора нашей областной газеты «Северная правда» Владимира Алексеевича Тупиченкова.

Биография Владимира Алексеевича вместила Великую Отечественную войну, куда он ушел добровольцем в 1941 году, работу в комсомоле, в партийных органах, редакторство в «Северной правде». Наконец, на пенсии он длительное время возглавлял областной совет ветеранов. Мы, «северяне», знали Владимира Алексеевича как нашего старшего друга и товарища, всегда живо интересующегося делами редакции, ее проблемами и перспективами. Добрый читатель, взыскательный редактор, просто замечательный человек - таким мы запомним Владимира Алексеевича Тупиченкова.

О жизненном пути Владимира Тупиченкова читайте в ближайшем выпуске «Северной правды» от 16 августа с.г.

Прощание с Владимиром Алексеевичем состоится во вторник, 15 августа 2017 года, в 11.00 по адресу: ул. Никитская, д. 96 (бывший ДК «Патриот»).