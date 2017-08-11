Ремонт с воды

Опубликовано 11.08.2017

Работы на мосту идут уже с помощью плавсредств

Ремонт автопешеходного моста через Волгу продолжается месяц. И количество задействованных ресурсов только увеличивается. Растут и объемы работ. Впереди масштабная задача - восстановление полотна дороги вместе со всеми защитными слоями. А пока идет демонтаж старых конструкций.

На минувшей неделе рабочие приступили к разборке деформационных швов, включая бетонные конструкции. Стартовал демонтаж этих элементов первого августа. И за неделю рабочие разобрали более полутора тысяч квадратных метров бетонных конструкций и более сорока двух метров деформационных швов.

Растущий объем работ заставляет наращивать и количество людей и техники, которые занимаются ремонтом. Ведь трудятся бригады практически без выходных. Подрядчик за неделю увеличил количество рабочих с семидесяти пяти до девяноста шести (по данным на 7 августа). Выросло и количество техники. Сейчас на мосту трудится более тридцати специальных машин. К работе привлекли и два плавсредства, чтобы проводить необходимые работы под мостом прямо с воды.

Эти плавсредства помогают, в том числе, проводить пескоструйную очистку поверхности опор и балок. Напомним, что таким образом с помощью воздуха и кварцевого песка под давлением убирается так называемый «слабый бетон». В свою очередь, очищенные места заполняют специальными безусадочными бетонными смесями. А трещины - пластифицированными цементными составами. Такой очистке на минувшей неделе подверглись опоры и балки на площади более чем три тысячи квадратных метров.

На мосту побывали представители городской администрации. После совещания были озвучены ключевые даты ремонтных работ в этом году. Первая из них - 15 августа. В этот день специалисты должны приступить к восстановлению дорожной одежды моста на двух полосах. Это целый комплекс работ, который включает в себя восстановление гидроизоляции, бетонных слоев, а также асфальтирование тех полос, что сейчас закрыты.

И одна из самых долгожданных для автолюбителей дат – 1 ноября. Именно тогда для движения должны открыть все четыре полосы. Правда, только на зимний период. Потому что уже весной следующего года подрядчик приступит к ремонту двух других полос.

Более детальный график работ доступен на сайте администрации города (http://gradkostroma.ru/). До 25 августа должны демонтировать опоры освещения и контактной сети, перильное ограждение, деформационные швы на тротуаре и проезжей части, барьерное ограждение тротуарных плит, асфальтобетонное покрытие на тротуарах.

В целом работы идут согласно намеченным планам. Более того, подрядчик закупил и заказал все необходимые элементы для выполнения работ. А это новые деформационные швы, плиты для тротуаров и другие материалы и конструкции.