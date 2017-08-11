Алкоголь - под жесткий контроль

Опубликовано 11.08.2017

Сотрудники полиции продолжают выявлять и пресекать факты несанкционированной алкогольной продукции

Специальные рейды прошли на территории районных отделов полиции. Пристальное внимание стражи порядка уделили как соблюдению установленных правил торговли, так и ассортименту реализуемой продукции.

В результате участковые уполномоченные Макарьевского отдела полиции во время проведения поквартирного обхода выявили факт продажи косметических средств с высоким содержанием спирта. Из оборота изъяли всю партию запрещенного к продаже лосьона. В отношении правонарушителя составлен административный протокол.

Еще один административный протокол составили полицейские в Буе, здесь объектом их внимания стали сотрудники торговой точки, где спиртное продавалось с нарушением установленных законом правил.