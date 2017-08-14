Знак ГТО на груди у него...

Опубликовано 14.08.2017

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Пыщужане сдают нормы спортивного комплекса

 

   Первые итоги сдачи норм ГТО подвели в Пыщугском районе. Здесь свои силы попробовали 143 ученика местных школ и только двое взрослых. Четыре молодых человека уже получили заслуженные золотые знаки отличия. Результаты остальных станут известны в конце августа. Стоит отметить, что Пыщуг, как и другие муниципалитеты области, обеспечен инвентарем и оборудованием для сдачи норм ГТО.

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