Разыграли три кубка

Опубликовано 14.08.2017

в открытом турнире по стритболу

Состязания прошли на минувшей неделе в Галиче и собрали тринадцать дворовых команд. За звание победителя сразились не только галичане, но и спортсмены из Буя и даже Санкт-Петербурга.

Игры проходили в трех возрастных группах: среди юношей 2001 года рождения и младше, 2000 года рождения и старше, а также в абсолютной взрослой группе среди девушек. Для хозяев площадки матчи выдались непростые: взять главный кубок соревнований галичским парням так и не удалось - обе награды уехали в Буй. Зато второе и третье места среди юношей младше шестнадцати лет оказались в копилке галичан. Петербуржцы, уступив первое место буевлянам, завоевали «серебро» во взрослой группе.

Фору гостям в стритболе дали галичанки. Женские команды «Лиц-гим» и «Красные» взяли первое и второе места соответственно. «Бронзу» выиграли петербурженки.