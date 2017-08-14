Хороший урожай овощей

Опубликовано 14.08.2017

растет на участке Шунгенской средней школы

Капризы нынешнего лета оказались бессильны перед мастерством учителей и трудолюбием учеников. Под руководством главных хозяек школьного огорода, учителя ИЗО и технологии Нины Бубновой и преподавателя химии Валентины Абрамовой, нынче впервые на участке установили теплицу. Ее приобрели за счет гранта, который в прошлом году выиграло ученическое трудовое объединение «Мечта». В теплице посадили помидоры, баклажаны, китайские огурцы. На средства гранта так же покупали садово-огородный инвентарь, ремонтировали кабинет, где изучают тракторное дело старшеклассники.



Кроме того, на участке заложили плодовый сад. Все яблоньки прижились, а маленькие кустики черной смородины даже дали ягодки.