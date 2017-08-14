Центр памяти народной

Опубликовано 14.08.2017

Военно-исторический отдел Костромского музея-заповедника отмечает первое десятилетие

Костромичи полюбили этот музей, расположившийся в историческом здании гауптвахты в центре Костромы. Его экспонаты говорят о славном прошлом и настоящем наших земляков. Из года в год пополняется документальная база музея, новые имена появляются на страницах костромской летописи. Во многом благодаря кропотливой работе сотрудников во главе с заведующим отдела подполковником Михаилом Белоусом музей стал центром военно-патриотической работы с молодежью.



На праздновании 73-й годовщины образования Костромской области в честь 10-летия военно-истоического отдела Костромского музея-заповедника на Сусанинской площади состоялся торжественный концерт, где звучали бравурные марши военного оркестра.