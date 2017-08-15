Ушел, чтоб стать легендой

Опубликовано 15.08.2017

Наш мир покинул Владимир Алексеевич Тупиченков

Иногда, когда человек уходит из жизни, приходит понимание, что прощаешься ты не только с ним, но и с огромной уходящей эпохой. Эпохой людей, на чью судьбу выпали сложные, драматические и вместе с тем славные периоды развития нашего общества и государства в веке двадцатом.

Один из таких людей - наш земляк, защитник, друг, старший товарищ и наставник, редактор «Северной правды» в 1969-1974 годах Владимир Алексеевич Тупиченков.

Владимиру Алексеевичу суждено было появиться на свет в 1923 году. Он был мальчишкой с того самого года рождения, кто свой школьный выпускной отмечал с субботы на воскресенье с 21 на 22 июня 1941 года и к кому в самый первый день взрослой жизни неумолимо постучалась война.

Двадцать третий год рождения... Как потом подсчитали историки и статистики, он оказался на войне самым «несчастливым». Десятиклассникам сорок первого, не получившим какой-либо военной подготовки и специальности, выпало пройти все четыре года самых суровых испытаний. Потому и домой из них вернулись единицы.

Какой выбор в июне сорок первого был у совсем еще юного Владимира Тупиченкова, бывшего секретарем комсомольской организации и уже, несмотря на молодость, которой в те годы кого-то удивить было трудно, членом бюро Мантуровского райкома комсомола? Да и не было в те дни иного нравственного выбора, кроме как, не дожидаясь повестки из райвоенкомата, уйти на фронт добровольцем.

И вот он, самый первый бой. Переждав осеннюю распутицу и дождавшись первых морозов, немец отчаянно рвется к советской столице. Здесь, на истринском рубеже обороны, в своем окопчике-ячейке, с винтовкой и гранатами, вместе с такими же, как он, юными бойцами, врага поджидал 18-летний мантуровский мальчишка Володя Тупиченков.

«Я не слышал разрыва, я не видел той вспышки...» - эти симоновские строки и о нашем солдате. Раздавшийся взрыв едва не превратил в могилу окопчик Владимира Алексеевича. Но он выжил, хоть и пришел в себя уже в тылу, в то время как его подразделение в том бою недосчиталось многих. Судьба, как оказалось, готовила мальчику-солдату иной, непростой и долгий путь.

Потом снова будут бесконечные военные дороги, в ходе которых смышленый парень из крестьянской семьи освоит ремесло артиллериста, координатора огня, штабную работу. Уже в конце войны, когда при штурме Кёнигсберга старшину Тупиченкова - начальника разведки первого дивизиона 13-го минометного полка резерва главного командования - отправят в городские развалины корректировать огонь арт-батарей, его заживо засыплет близким разрывом. От верной смерти Владимира Алексеевича спасли тогда солдатская смекалка да боевой опыт четырех лет войны. Замурованный взрывом в глухом подвале, он сумел привлечь к себе внимание штурмовой группы советских пехотинцев, проходивших рядом, которые буквально откопали из-под земли 22-летнего артиллериста.

Военные документы той поры сообщают нам, что только в уличных боях по взятию столицы Восточной Пруссии он из личного оружия уничтожил восемь солдат противника. Трудно подсчитать, какой урон врагу нанесли артиллерийские батареи, умело наводимые на цель Владимиром Алексеевичем.

Пять боевых наград заслужил Владимир Алексеевич. Из них медали «За боевые заслуги» и «За отвагу», а также ордена Отечественной войны и Красной Звезды он получил непосредственно на передовой.

9 мая 1945 года война для Владимира Тупиченкова не закончилась. Впереди была переброска его полка на Дальний Восток, где наша страна, верная союзническому долгу, приступила к ликвидации группировки японских войск в Маньчжурии. Владимиру Алексеевичу не раз доводилось встречаться по самым разным вопросам и поводам с представителями высших органов власти нашей страны, принимать иностранные делегации. Но, вспоминая молодость, он всегда рассказывал нам, журналистам «Северной правды», о личной встрече с коммунистическим лидером Кореи Ким Ир Сеном в августе 1945 года.

Вернувшись с двойной победой на родную землю, в воссозданную в 1944-м году Костромскую область, Владимир Алексеевич продолжил учебу, получив два высших образования. Он окончил Костромской педагогический институт и Высшую партийную школу при ЦК КПСС. При этом молодой фронтовик сразу был замечен как опытный организатор и умелый управленец.

Начав работу в Костромском обкоме комсомола, он продолжил свою трудовую биографию в должности заместителя начальника областного управления трудовых ресурсов, затем - начальника управления профтехобразования области, управления культуры.

Хорошей школой для перспективных советских и партийных руководителей в те годы стала практика отправки их на работу в районы области. Не миновал этой школы и Владимир Тупиченков, который избирался секретарем Нейского, а затем Чухломского районных комитетов партии. В эти годы Владимир Алексеевич заслужил свою первую мирную награду. За развитие в области животноводства и льноводства он получил орден Трудового Красного Знамени.

В 1969 году Владимир Тупиченков возглавил областную газету «Северная правда». Достаточно открыть архивные документы газеты начала семидесятых, как становится понятно: в газетных делах наводится порядок, все составляющие элементы издания занимают свои места, инициатива поощряется, равно как и люди, ее проявляющие, а крепкая рука редактора берется буквально за все.

Главным принципом работы «Северной правды» и ее редактора в те годы, как нам показалось при изучении архивных документов, стала полезность.

«Александр Стопани был не только хорошим журналистом, но и организатором газетного дела. Редколлегия считает, что при награждении премией имени А.Стопани следовало бы учитывать не только мастерство журналиста, но и его умение организовать полезный материал для газеты». Это резолюция редколлегии «Северной правды» от 28 апреля 1970 года о выдвижении корреспондента газеты Якова Чеснокова на главную областную награду в сфере журналистики - премии Александра Стопани. Здравый практицизм, а также полезность газеты для читателя и для области ставятся Владимиром Тупиченковым, как мы видим, во главу угла.

Уже через год Владимир Тупиченков упорядочивает и создает архив фото- и цинкографий «Северной правды». В 1974 году у «Северной правды» появилась своя полноценная фототека.

1 июня 1972 года в редакции была создана специальная комиссия, которой указывалось: «Привести в порядок архивные материалы». Во многом благодаря Владимиру Тупиченкову была бережно сохранена 110-летняя история нашей газеты.

Фронтовой опыт работы в самых сложных условиях пригодился редактору Тупиченкову в 1972 году, когда длительная засуха стала причиной массовых пожаров. «Северная правда» в этих условиях начинает делать газету на местах: для людей, борющихся с огнем, для населения пожароопасных территорий. Репортажи, очерки, обзоры, многочисленные памятки, множество другой необходимой в тот момент информации публикуют спецвыпуски «Северной правды» в то непростое время. Сотрудники «Северной правды» становятся не только журналистами, но и лекторами, работающими с населением, предотвращают распространение паники, а в трудные моменты и сами занимаются тушением возгораний.

Стоит отметить, что Владимиру Тупиченкову была присуща и деловая жилка: в 1973 году он создает в редакции «Северной правды» газету «Костромская неделя» - первый за десятилетия советской власти региональный хозрасчетный проект в области рекламы, успешно проработавший два десятка лет.

Предельно высокое значение Владимир Алексеевич Тупиченков уделял работе редакции с письмами читателей. При нем отдел писем стал одним из главных в редакции. В те времена «Северная правда» в год получала более десяти тысяч писем. Все обращения в обязательном порядке направлялись в конкретные инстанции для принятия решения по существу, становились поводами для журналистских расследований.

По сути, «Северная правда» под руководством Владимира Алексеевича стала выступать как действенный информационный мост между обществом и властью, тем самым решая множество экономических, коммунальных, социальных и хозяйственно-бытовых проблем простого человека.

Тогда же «Северная правда» достойно показала себя и на всесоюзном уровне. Так, в 1974 году газета заслужила одну серебряную и три бронзовые медали ВДНХ СССР.

В 1974 году, за пять лет заметно продвинув газету вперед, Владимир Тупиченков перешел на работу в областной обком КПСС. Здесь, на избираемой должности секретаря обкома, он проработал двенадцать лет, по сути, являясь второй фигурой в системе региональных органов власти по партийной линии.

Коллегам он запомнился как принципиальный, требовательный, но всегда справедливый руководитель, для которого интересы дела, простого рабочего человека, а также конкретный практический результат всегда оставались главным приоритетом. И на этой хлопотной и ответственной работе, которой Владимир Алексеевич отдавал всего себя, он был отмечен высокой государственной наградой. За участие в культурном строительстве и радиофикации Костромской области он был удостоен ордена «Знак Почета».

И даже выйдя на заслуженный отдых, Владимир Алексеевич этого отдыха для себя не знал и не искал. Как признанный лидер поколения фронтовиков, он долгое время возглавлял в области ветеранское движение. На этом посту, работая уже в новых условиях и в новой политической, экономической и социальной среде, Владимир Тупиченков на уровне Костромской области внес осязаемый вклад в становление современной российской государственности, патриотизма, вопросов взаимодействия поколений, социальной солидарности. В эти годы он был награжден орденом «Труд. Доблесть. Честь», а также удостоен звания «Почетный гражданин Костромской области».

До последнего дня Владимир Алексеевич был патриотом своей страны, своего народа и своей Костромской области. А для журналистов «Северной правды» он всегда оставался верным другом, наставником и жизненным ориентиром, связавшим нас сегодняшних со славным поколением победителей.

Восемнадцатилетнему мантуровскому мальчишке, осенью сорок первого с оружием в руках поджидавшего врага в небольшом окопе под Москвой, судьба отмерила долгую жизнь, вместившую в себя больше девяти десятков лет, наполненных несметным количеством дел и поступков, принятых решений и огромной ответственности.

11 августа Владимир Алексеевич Тупиченков ушел от нас, продолжив свое земное бытие уже как яркая легенда костромского края миновавшего двадцатого столетия. На небе стало больше еще одним журавлем славного бессмертного полка.

Ушедший из жизни Владимир Алексеевич Тупиченков оставил свой след во многих славных делах и начинаниях. Солдатом он отстоял свободу и независимость своей страны и своего народа. Опытным руководителем он результативно способствовал развитию Костромской области. Редактором «Северной правды» он внес существенный вклад в становление и продвижение нашей газеты.

Даже работая на высоких и ответственных постах, Владимир Алексеевич никогда не терял связи со своей редакцией, помогал журналистам и изданию во всех начинаниях. Он был душой ветеранской организации «Северной правды».

Журналистский коллектив и ветераны Костромской областной газеты «Северная правда» выражают глубокое сочувствие родным и близким ушедшего из жизни Владимира Алексеевича Тупиченкова.

1 августа 2017 года скончался Владимир Алексеевич Тупиченков.

В 1941 году он добровольцем ушел на фронт, был награжден пятью боевыми наградами.

Владимир Алексеевич всю свою жизнь проработал на ответственных постах в советских и партийных органах власти, был редактором областной газеты «Северная правда». В течение двенадцати лет Владимир Алексеевич Тупиченков избирался секретарем обкома партии, а затем возглавлял областной совет ветеранов.

В мирное время Владимир Тупиченков был награжден орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», «Труд. Доблесть. Честь», был удостоен звания «Почетный гражданин Костромской области».

Уход Владимира Алексеевича – большая потеря для всех. Он был примером беззаветного служения Родине в военные годы и в мирное время, образцом высокой самоотдачи, честности и порядочности.

Светлая память об этом выдающемся человеке навсегда останется в наших сердцах, а его дела будут памятны многим поколениям костромичей.

Администрация Костромской области, Костромская областная Дума, областной совет ветеранов выражают глубокое соболезнование родным и близким Владимира Алексеевича.

Ушел из жизни Владимир Алексеевич Тупиченков, человек, с именем которого неразрывно связано развитие и становление экономической и социальной жизни Костромской области во второй половине двадцатого века. Для нас, журналистов региона разных поколений, он был и остается организатором единого информационного пространства нашей области. Трудно переоценить вклад Владимира Тупиченкова в дело развития радиофикации костромской земли, развития газеты «Северная правда», становления районной печати.

Костромское региональное отделение Союза журналистов России выражает искренние соболезнования родным и близким покойного.