Храм над Волгой

Опубликовано 15.08.2017

Минувшая неделя для строителей выдалась насыщенной

В Костромском кремле продолжается строительство Богоявленского собора и колокольни. На минувшей неделе рабочие выполнили большой объем работ на обоих объектах.

В Богоявленском соборе по состоянию на 11 августа была залита балка основания свода на отметке 8,75 метра. На колокольне залит второй парапет первого яруса на отметке 11,75, а также восемь колонн на отметке 14,1 метра. Уже сейчас для строителей открывается прекрасный вид с первой смотровой площадки. Но в скором времени колокольня достигнет высоты в 64 метра, какой она и была до разрушения в тридцатые годы.

В День города на строительной площадке побывали губернатор Сергей Ситников, митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт, благотворитель Виктор Тырышкин с супругой Людмилой, а также заместитель полномочного представителя Президента в Центральном федеральном округе Николай Овсиенко. Они обсудили вопросы строительства и пообщались с работниками.