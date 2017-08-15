Пусть этот день приносит только радость!

Опубликовано 15.08.2017

Кострома и регион с грандиозным размахом встретили свои дни рождения

В минувшие выходные костромичи отметили тройной праздник - семьдесят три года со дня основания Костромской области, восемьсот шестьдесят пятую годовщину Костромы и юбилей герба Костромской губернии, которому исполнилось двести пятьдесят лет. В этот день торжественные мероприятия проходили по всему региону, но главные события развернулись в Костроме.

Отличная погода радовала костромичей с самого утра. Начался праздник на улице Советской. Почти полторы тысячи жителей и гостей города приняли участие в театрализованном шествии. Здесь можно было встретить сказочного Гулливера и дам с господами в нарядах XIX века, знаменитого русского путешественника Афанасия Никитина и индейцев из Южной Америки в сомбреро и пончо.

Праздничное настроение царило и на многочисленных развлекательных площадках вокруг Сусанинской площади. В сквере перед администрацией города развернулась фотовыставка, а рядом любой желающий мог помериться силами в состязаниях по армрестлингу или попробовать поднять штангу.

Огромный ажиотаж вызвала ярмарка, расположившаяся на аллее возле памятника Ивану Сусанину. Из-за огромного числа желающих купить сувениры или игрушки здесь было не протолкнуться. Буквально в нескольких шагах от ярмарки на огромном вертеле жарилась баранья туша, и любой желающий мог полакомиться вкусным мясом.

В это же время над Волгой взметнулись белые паруса яхт - стартовала парусная регата. Такие соревнования прошли в Костроме впервые. В регате приняли участие около сорока яхтсменов из Ярославля, Москвы, Нижнего Новгорода, Череповца, Калининграда и Санкт-Петербурга.

Торжественное открытие дня города и области началось ближе к полудню с танцевально-музыкального шоу, посвященного истории костромской земли. На сцену, сменяя друг друга, выходили воины дружины Юрия Долгорукого, защитники земли русской от нашествия монголо-татар и немецких захватчиков. Кульминацией представления стало появление императрицы Екатерины Великой, которая в 1767 году в память о своем пребывании в Костроме пожаловала городу и уезду герб: «... в голубом поле галера под Императорским штандартом на гребле, плывущая по реке натурального цвета, в подошве щита изображенной».

С праздником костромичей и жителей области поздравили губернатор Сергей Ситников, заместитель полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Николай Овсиенко и митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт. По традиции глава региона вручил награды заслуженным костромичам. Нагрудным знаком «Признание» отмечены заведующий отделением народных инструментов областного музыкального колледжа Евгений Языков, организатор международного фестиваля фейерверков «Серебряная ладья» Александр Шепелев, член правления Костромского отделения Союза художников России Николай Шилов, военный дирижер оркестра Военной академии РХБЗ им. маршала Советского Союза С.К. Тимошенко Эдуард Клейн. Символом Костромы на этот раз стала девочка Дарина Морозова - она родилась в день города в пять утра в семье Веры и Евгения Морозовых.

Закончился праздник грандиозным фейерверком. Участники XII Международного фестиваля пиротехнического искусства «Серебряная ладья» в очередной раз порадовали костромичей и гостей города ярким и красочным огненным шоу.