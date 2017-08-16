Поддержка рядом

Опубликовано 16.08.2017

Как в области оказываются социальные услуги населению

Этот вопрос стал одним из основных на еженедельном оперативном совещании при губернаторе Костромской области. Тема достаточно широкая, включает в себя и помощь на дому, и работу специальных учреждений. Социальные услуги в регионе востребованы и продолжают совершенствоваться. Об этом заявила директор департамента по труду и социальной защите населения Аурика Дроздник.

Для каждого нуждающегося

Только в 2016-2017 гг. различными услугами воспользовались более четырех тысяч жителей области. Это совершенно разные категории граждан: пожилые люди, лица с ограниченными возможностями здоровья, дети-сироты. Важно отметить, что к этой работе привлечены и негосударственные организации. Сейчас в области их насчитывается восемь.

Но все же государственные учреждения - главные поставщики социальных услуг. А потому они продолжают совершенствоваться. На укрепление материально-технической базы социальных учреждений за три года привлечено более 7,5 млн рублей Пенсионного фонда РФ. Пять объектов привели в нормативное состояние.

В этом году большие работы идут в Кадыйском психоневрологическом интернате, где ремонтируют жилой комплекс. В Семеновском специальном доме-интернате строят душевые и занимаются пищеблоком. А в здании Островского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, до октября появится социальная гостиница для детей-сирот.

В планах - реконструировать два здания в Сусанинском психоневрологическом интернате, а также отремонтировать отделение в аналогичном Первомайском интернате. Причем в первом случае деньги поступят из резервного фонда Президента, а во втором — из Пенсионного фонда.

Информация передана правоохранителям

Первого сентября завершится очередной этап программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. По его результатам будут распределяться федеральные средства в дальнейшем. Между тем в области есть пять муниципалитетов, которые значительно отстают в выполнении плановых показателей. Это Мантурово и Мантуровский район, а также Костромской, Октябрьский и Поназыревский районы.

Проблемы в этих районах разные. Есть случаи, когда местные власти не контролировали расход средств, выданных подрядным организациям авансом. В иных районах строители месяцами не заходили на площадки. Отдельно стоит упомянуть те случаи, когда средства, выделенные по программе переселения, подрядчик направлял на строительство коммерческого жилья. Все сведения, собранные администрацией, будут переданы в правоохранительные органы.

Сергей Ситников, губернатор Костромской области:

-У меня просьба к Следственному комитету проинформировать руководство о том, что у нас возникают серьезные опасения по историям, связанным с перераспределением средств. Муниципальные и государственные органы власти представляют объективную информацию: средства бюджета направляются на другие расходы. Однако уголовных дел нет. Так быть не должно.