Комфортная среда для жизни

Опубликовано 16.08.2017

приоритет в работе государства

Владимир Путин провел на минувшей неделе заседание Совета по развитию местного самоуправления. Речь зашла на нем в первую очередь о создании комфортной среды в населенных пунктах нашей страны. И решать эту задачу местные власти должны вместе с жителями, считает Президент РФ.

«Муниципальный уровень власти максимально близок к людям, к их реальным заботам, а значит, диалог, стремление получить обратную связь должны быть приоритетом в работе местной власти. Только при постоянном, неформальном, заинтересованном общении с жителями можно узнать, почувствовать, что их действительно волнует, и вместе с гражданами добиваться решения насущных задач, строить планы развития», - заявил Владимир Путин на Совете по развитию местного самоуправления.

При этом Президент подчеркнул особую роль ТОСов как некоего «буфера» между гражданами и властью. В настоящее время на территории Костромской области зарегистрировано более 800 органов ТОС, объединивших свыше 320 тысяч человек, активно участвующих в решении вопросов местного самоуправления. Администрация Костромской области активно поддерживает территориальное общественное самоуправление. За последнее время на эти цели из областного бюджета было направлено свыше 37 миллионов рублей.

«Одно из ключевых направлений, требующих максимально тесного взаимодействия между жителями и местной властью, – это благоустройство. Мы приступили к реализации федерального проекта по формированию комфортной городской среды. Из бюджета в текущем году на эти цели выделено 25 миллиардов рублей», - отметил Президент.

В Костромской области в федеральную программу включены 220 дворовых территорий в 29 муниципалитетах региона. То есть ремонты затронут практически каждый район и город нашего края. Минимальный перечень работ: благоустройство проездов, установка освещения, урн, скамеек. Но есть и дополнительные пункты. Это сооружение детских и спортивных площадок, а также автомобильных парковок. До начала зимы работы должны быть завершены во всех дворах.

«Мы сегодня увидели немало примеров того, как благодаря участию граждан и работе с ними можно эффективно решать конкретные проблемы городов и поселков, населенных пунктов. Как вы помните, проект, о котором мы сегодня многократно говорили, по благоустройству дворовых территорий пошел с этого года, после того как в конце 2016 года мною в Послании Федеральному Собранию была сформулирована эта задача и это предложение. Анализ того, что происходит в этой сфере, показывает, что средства, выделяемые на эти цели, идут на пользу, идут туда, куда нужно, и тратятся эффективно, и это то, что граждане видят как результат нашей с вами конкретной работы», - заявил Президент.

Реализация общественных проектов, инициатив жителей находится на личном контроле губернатора Костромской области Сергея Ситникова. За два года действия программы развития сельских и городских территорий в регионе реализованы 170 проектов жителей. Благодаря региональной поддержке в муниципальных образованиях отремонтированы инженерные сети, коммуникации и дороги, модернизировано уличное освещение, появились новые детские площадки и многое другое. Совместная работа власти и общества уже дала свои плоды.

«Еще раз хочу обратиться к представителям власти: не прятаться в служебных кабинетах, не бояться диалога с людьми – идти навстречу, честно и открыто разговаривать с людьми, поддерживать их инициативы, особенно когда речь идет о таких вопросах, как благоустройство городов и поселков, сохранение исторического облика и создание современной среды для жизни», - обратился к муниципальным чиновникам Владимир Путин.

Светлана, юрист:

- Безусловно, решение Президента выделить масштабные средства на благоустройство территорий верное. Крайне важно, как выглядят наши дворы. Причем не только в центре города, где гуляют туристы, но и в спальных районах, про которые иногда забывают.

Максим, студент:

- Лично для меня важно, как выглядит Кострома. Я живу в частном доме и за своим двором слежу сам. Но во дворах многоэтажек тоже должно быть чисто, должны стоять лавочки, урны. Простые вещи, но они уже дают позитивный эффект.

Ксения, продавец:

- Я рада, что такие инициативы есть, что они воплощаются в жизнь. И если говорить о благоустройстве дворов, мне кажется, в первую очередь нужно заняться ремонтом детских площадок.

Вадим, реставратор:

- Конечно, сами жители должны проявлять инициативу. И хорошо, если она находит поддержку у властей. Наши города и села давно нужно благоустраивать. К примеру, в своем дворе я бы хотел увидеть новую детскую площадку.