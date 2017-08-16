Половину дороги Кострома - Шарья

Опубликовано 16.08.2017

обещают отремонтировать уже в следующем году

А через три года главная трасса региона, соединяющая запад и восток Костромской области, должна быть полностью приведена в нормативное состояние. Об этом на специально организованной пресс-конференции заявил руководитель управления дорог «Холмогоры» Константин Чупров.

Вот уже более полугода дорога Кострома–Шарья–Киров находится на балансе федерального бюджета. Напомним, что поставить окончательную точку в этом вопросе удалось после встречи губернатора Сергея Ситникова с Президентом РФ Владимиром Путиным. И уже сейчас отчетливо видны результаты этого решения.

Новое дорожное полотно появилось на отдельных участках дороги между Судиславлем и Островским, между Шарьей и границей Кировской области, полностью выполнен ямочный ремонт. Параллельно идут проектно-

изыскательские работы для дальнейшего капитального ремонта на других отрезках трассы.

В этом году на обновление асфальтового покрытия федеральный бюджет уже израсходовал более семисот миллионов рублей. По словам Константина Чупрова, предполагается, что объем выделяемых средств будет увеличен до одного миллиарда рублей. Это почти в четыре раза больше той суммы, которую бюджет Костромской области ежегодно тратил на восстановление дороги.

Сегодня сэкономленные регионом деньги идут на ремонт отдельных участков областных и муниципальных дорог. На эти средства планируют заасфальтировать ряд дорог в Костромском районе – подъезды к комплексам Шувалово, Прибрежный и санаторию «Колос», а также участки между Буем и Галичем, Пыщугом и Вохмой. Кроме того, ведутся работы в Макарьевском районе на дороге в сторону Нежитино, в Межевском районе на участке трассы по направлению к Верхнеспасскому, а также в Парфеньевском – на Николо-Полому, в Чухломском, Солигаличском и Шарьинском районах. По словам начальника «Костромаавтодор» Александра Шведова, работы выполнены уже на восемьдесят процентов.

В следующем году планируется ремонт почти ста пятидесяти километров автодороги Кострома-Шарья, а это практически половина. Полностью закончить ремонт дороги планируется в течение трех лет. По мнению специалистов, к тому времени транспортный поток может увеличится до девяти тысяч единиц в сутки, что, в свою очередь, может послужить мощным толчком к дальнейшему экономическому развитию региона.

Константин Чупров, начальник ФКУ «Упрдор «Холмогоры»:

- Это усиление дорожной одежды под ту перспективную интенсивность, которая будет через двадцать лет. Это мы должны сделать в первую очередь. Будет совершенно другая дорожная одежда, серьезные усиления. Плюс замена искусственных сооружений, в первую очередь трубы, и доведение в населенных пунктах до нормативного состояния пешеходных переходов.

Александр Шведов, директор ОГБУ «Костромаавтодор»:

- Деньги, которые высвободились от содержания федеральной трассы, целевым назначением пустили на устройство слоев износа. То есть на верхние слои дорог в разных районах области. И в этом году за счет этих средств мы сделаем тридцать километров покрытия.