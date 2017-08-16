«Искра» на «Золотом кольце» России:

Опубликовано 16.08.2017

воскрешение Костромского кремля – покаяние Костромы – города на Волге…

В Кострому (древний русский город, очаг династии Романовых), которая любуется собой, отраженной в Волге, уже с 1152 года, мы въехали лишь к вечеру… В это время великая река играет всеми цветами, купается в них, прощаясь до завтра с закатным солнцем. Волга в Костроме мне кажется огромной, широкой. От берега до берега - почти километр! А мой друг Дмитрий Карабчуков, рожденный на далеком Байкале, вблизи Иркутска, смеется. Говорит: «Это еще что!».

- Когда-нибудь, надеюсь, доведется тебе увидеть Волгу в ее низовьях, там большие города и Волга тоже… Широка, как море! А это мы зовем Верхней Волгой. И Кострома город не очень большой, но очень русский! Сам увидишь... - сказал мне, когда мы ехали единственным автомобильным в Костроме мостом в центр города.

Утром Волга огрызнулась где-то серой рябью, где-то взглянула на меня зелеными «озерами» цвета листьев дуба в начале осени… Дул северный ветер, волны ударяли о берег, а к полудню река успокоилась, приняла меня. Вновь стала мирной и даже нежной, как мать и материнское объятие…

Над Костромой уже несколько месяцев (сам видел это, переезжая мост) доминирует высоченный кран - строится большой собор. Богоявленский… Рядом с ним будет восстановлена и звонница высотой в 64 метра. До 1934 года именно эта колокольня была архитектурной доминантой Костромы, пока ее и другие храмы кремля не взорвали революционеры…

- И снова колокольня будет в городе самым высоким строением, - говорит Дмитрий, пресс-атташе благотворителя из Подмосковья Виктора Тырышкина.

В старом русском городе, где расположилась прославленная русская святыня - Ипатьевский монастырь, снова строят церкви… Строятся там, где когда-то они уже стояли, словно храмы «возвращаются домой».

- После революции кремль, где были Богоявленский и Успенский храмы, сначала просто закрыли. А после и взорвали… На месте этих святынь соорудили парк. А там, где стояли соборы, открыли танцплощадку. Под танцполом лежали кости монахов, до которых революционеры не добрались. Люди в большинстве и не ведали о том, что танцуют на костях. Сегодняшнее восстановление всего комплекса Костромского кремля - это одновременно и покаяние города, и воскрешение Костромы, - размышляет Дмитрий.

На старых фотографиях мне показали панораму Костромы. Вижу, как выделяются купола двух соборов в центре и высокая колокольня. На тех фотографиях профиль города похож на волны Волги - от церкви к церкви, вниз-вверх… Сейчас на панораме города вместо кремля - пустота… Словно сбилось дыхание…

Из этой пустоты, однако, с ноября прошлого года растут стены новой Богоявленской церкви. Именно там, где и стояла церковь старая. Сейчас их высота еще 11 метров, но когда Кремль возродится, то крест его колокольни взметнется на 64 метра! И снова будет виден с Волги отовсюду, говорят, аж из Ярославля… Будут восстановлены и Успенский собор, и стены вокруг кремля, и роскошные ворота, и даже служебные постройки. Все вернет себе Кострома!

- Я в свое время обратился к его святейшеству патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с письмом. Просил его благословения на восстановление Костромского кремля - двух соборов. Просил его содействия в возможности привлечения средств из государственных фондов, чтобы начать восстановление кремля на должном уровне. Патриарх мое письмо принял, но рассудил по-своему. Обратился к благотворителю Виктору Ивановичу Тырышкину. Наш благотворитель просьбу и молитву нашу услышал и… видите? Поднимаются стены Богоявленского храма. Растут! Будет скоро то же и с Успенским храмом. Этот труд сегодня (на площадке кремля) - образ нашего общего покаяния перед Богом, - рассказывает митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт.

- Когда услышал просьбу патриарха, то дилеммы у меня никакой не существовало. Восстановление кремля воспринял как долг, как послушание и как честь. Особенное для каждого русского место. Сакральное место. Здесь на царство был венчан первый Романов. И я сделаю все, что в моих силах и выше… Сделаю, чтобы Костромской кремль был восстановлен и возвышался со всей своей древней славой. Ибо (я повторяю это постоянно!) не люди строят храмы… Строит храмы Бог. Но только людскими чаяниями и руками, - говорит Виктор Тырышкин.

- Главной профессиональной целью здесь, в Костроме, является стопроцентно точное (насколько только возможно) воссоздание всех объектов кремля. Такой же подход к строительству ранее разрушенных зданий и храмов я исповедовал и на восстановлении храма Христа Спасителя в Москве, где мне довелось долгое время руководить проектом. Когда кремль будет восстановлен, мы должны иметь полное право сказать: «Горожане! Вот так выглядел кремль перед тем как был взорван». Но мы применяем современные технологии строительства. Самый понятный пример: ранее в колокольне не было лифтов, а теперь будет два. Один из них будет специализирован для подъема инвалидов. Строим и подземный (нижний) храм в знак памяти о прежних зодчих и священниках, - рассказывает архитектор-реставратор Алексей Денисов, автор проекта воссоздания. Он добавляет, что восстановление Костромского кремля для него лично ничуть не менее важно, чем строительство храма Христа Спасителя в Москве…

Проект возрождения Костромского кремля, очевидно, на данный момент в России не имеет себе равных. И не только в России… Планируется завершить строительные работы к 2020 году, и тогда храмы будут освящены патриархом. Уже сейчас на месте будущего (бывшего) Успенского собора закончены необходимые археологические работы. Кстати, в этой древней земле кроме останков монахов были обнаружены и другие захоронения - викингов.

Евгений Брежнев, инженер по контролю качества строительных работ, говорит, что для него удача и честь трудиться над таким великим проектом. Счастлив, что когда-то сможет сказать своим детям и внукам: «И ваш отец строил эту святыню».

- Спрашиваете меня, как старые зодчие без технологий смогли построить колокольню столь красивую, да еще и высотой в 64 метра? - улыбается Евгений. - Отвечаю: с Божьей помощью смогли, так же как и мы сейчас строим. По-другому не получается и не должно получаться.

- В течение строительства кремля (два храма, колокольня, внешние стены, ворота, постройки) будет использовано свыше 1,2 млн кирпичей, многие тонны бетона, металлические конструкции… Этот храм не должен быть разрушен ни людьми, ни временем… Здесь работают строители из местных и специалисты со всей России. Колокольня была спроектирована в XVIII веке нашим земляком, архитектором из народа Степаном Воротиловым. Он был рожден в селе недалеко от Костромы, - говорит Антон Цихановский, инженер строительства.

А Николай Цихановский здесь главный… Начальник штаба восстановления Костромского кремля. Трудится как уполномоченный благотворителя Виктора Тырышкина и по благословению митрополита Ферапонта. Проблемы есть, рассказывает он, но они несущественны, неважны и преходящи в сравнении с величием главной цели. А главная цель, говорит Николай, это когда в освященные храмы потоком пойдут люди…

- Это будет главным днем в моей жизни. Я живу в селе неподалеку, и там мы тоже смогли восстановить свой сельский храм. Бог даст, и здесь управимся в срок! Работы ведутся на основе базового соглашения между благотворителем Виктором Тырышкиным, нашим владыкой Ферапонтом и губернатором области Сергеем Ситниковым. Окончательная важность этого договора скреплена печатью его святейшества патриарха Кирилла. Поддержка местных и федеральных властей также очень важна. Областные власти, город взяли под свою ответственность подводку всей инфраструктуры - вода, электричество, газ, дороги. Помогают нам все департаменты - по культуре, госимуществу, строительству, информации… Это для строительства очень важно, - говорит Николай Цихановский.

В минувшую зиму приходилось заливать бетон и при минус 30 градусах. Да - здесь работы не прекращаются и при таких условиях.

- Представитель Президента РФ Путина Александр Беглов побывал у нас уже дважды. Видел динамику строительства, и мы не сомневаемся, что Президент хорошо информирован о ходе работ на кремле, - рассказывает Николай.

А еще на святой костромской земле живет легенда… И, дай Бог, будет она жить, покуда русские будут жить на Руси. Легенда о чудотворной иконе Феодоровской Божьей Матери. Эта история о том, как в 1239 году костромской князь Василий Квашня нашел вблизи реки Запрудни эту икону… При помощи духовенства и богобоязненно была она перенесена князем в Кострому, а позднее в специально построенный Успенский собор. И был это «дом святыни», колыбель ее… Ковчег на все времена, пока не был разорен. Но когда Успенский собор в Костроме воскреснет - чудотворная Феодоровская икона снова вернется в свой дом. Словно никогда и не отлучалась она. И кто знает, может, родится у потомков об этом возвращении новая легенда.