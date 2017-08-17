Мы о них помним

Опубликовано 17.08.2017

В Костроме почтили память земляков, погибших в горячих точках

По проспекту Мира прошел «Бессмертный батальон», а на Аллее памяти произведены капсульные захоронения Ивана Столяра и Александра Бычкова. В церемонии принял участие губернатор Сергей Ситников, главный федеральный инспектор в Костромской области Николай Панков и председатель Костромской областной Думы Алексей Анохин.

11 августа 1982 года в Афганистане погибли двое героев костромичей – капитан Евгений Ермаков и рядовой Андрей Тартышев. Спустя год появилась традиция проводить в этот день мероприятия в честь костромичей, погибших в горячих точках.

Всего в ходе военных действий в Республике Афганистан погибли пятьдесят шесть жителей Костромской области, еще пятьдесят семь костромичей отдали свои жизни, выполняя воинский долг в Чеченской Республике и в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона. Двое погибли, защищая Южнаю Осетию и Абхазию.

В этом году впервые памятные мероприятия начались с шествия «Бессмертного батальона». Родственники героев, боевые товарищи, ветераны боевых действий и активисты прошли по проспекту Мира с портретами своих близких, солдат и офицеров, и возложили цветы к монументу Славы. Продолжились памятные мероприятия на Аллее памяти. Здесь состоялась лития по погибшим и небольшой митинг, посвященный подвигам погибших при исполнении воинского долга костромичей. Также дань уважения отдали еще двум землякам – Ивану Столяру, солисту ансамбля имени Александрова, и поэту-композитору Александру Бычкову, чьи тела покоятся не на костромской земле. Собравшиеся почтили их память минутой молчания.

Сергей Ситников, губернатор Костромской области:

- Мы свято храним память о тех, кто смело выполнил долг перед Родиной ценой собственной жизни. В этом списке героев сто тринадцать наших земляков. Одни погибли, другие потеряли здоровье, защищая Отечество. Мы благодарны тем, кто проявил стойкость и мужество, с честью выполнил поставленные командованием задачи. Искренняя признательность и пожелание доброго здоровья бойцам, вернувшимся домой.

Виктор Соловьев, участник боевых действий в Афганистане:

- Чувства очень разные. И горечи, что ребят много погибло. И чувство радости, что их не забывают. Мы о них помним, уважаем всех и родителей не забываем. Пусть земля будет пухом всем.