Опубликовано 17.08.2017

В честь Дня области губернатор вручил костромичам областные награды

На торжественное собрание в КВЦ «Губернский» в честь 73-й годовщины образования Костромской области собрались ветераны, представители трудовых коллективов и общественных организаций региона. Костромичей поздравил губернатор Сергей Ситников и председатель регионального парламента Алексей Анохин.

Праздник города и области костромичи встречают трудовыми успехами. В этом году наша область третий раз подряд вошла в число лидеров рейтинга инвестиционной привлекательности. За первое полугодие 2017 года индекс промышленного производства составил 108,9 процента, превысив среднероссийский показатель.

За этот год вместе с вами мы совершили много хороших дел, - обратился к участникам торжества

Сергей Ситников. - Благодаря стратегическим инициативам Президента России в Костромской области реализованы проекты, которые помогают нашим городам и селам процветать и развиваться, а нашей молодежи оставаться жить и работать на родной земле».

К таким проектам можно отнести и первый специализированный офис врачей общей практики для детей «Доктор рядом», детское отделение травматологии и ортопедии, открытие пяти детских садов, первичный сосудистый центр в Шарье. В нынешнем году реализуется комплекс мероприятий по охране главной водной артерии региона — реки Волги.

На празднике глава региона Сергей Ситников вручил благодарность Президента РФ Владимира Путина председателю Костромского отделения Общероссийской общественной организации ветеранов «Российский Союз ветеранов» Виталию Мойсюку и поздравил с присвоением звания «Почетный гражданин Костромской области» председателя Наблюдательного Совета акционерного общества «Галичское» по птицеводству Бориса Комиссарова, председателя регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов Владимира Балыбердина и председателя Общественной палаты Костромской области Юрия Цикунова.

Виталий Мойсюк, председатель Костромского регионального отделения «Российский Союз ветеранов»:

- Одним из главных в работе мы считаем патриотическое направление, увековечивание памяти наших земляков. Никто не должен быть забыт, и ничто не должно быть забыто. Сегодня мы готовим книгу о полных кавалерах ордена Славы, наших земляках. В этом деле мы работаем вместе с молодежью.

Елена Колоколкина, заместитель директора по учебной работе Середняковской средней школы Костромского района:

- В наступающем учебном году нам предстоит вплотную заниматься внедрением федерального государственного образовательного стандарта в старших классах. Задача непростая - проект этот пилотный, и нам доверили на практике убедиться в его плюсах и минусах.