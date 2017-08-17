В Костроме пройдет фестиваль «Спорт как искусство»

Опубликовано 17.08.2017

Его организуют в рамках акции «Волна здоровья»

Сразу десять тематических образовательных программ проведут организаторы фестиваля «Спорт как искусство». Он пройдет в рамках фестиваля «Волна здоровья», в сентябре, на берегу реки Волга. Тематические направления программы: спорт; музыка и танцы; творчество; театр, кино и фотография; игры и игрушки; приключения; робототехника; активный отдых и познавательный туризм; семейный досуг, развлечения. Кроме образовательной, подготовят и конкурсную программу, которая будет включать в себя двенадцать номинаций: спортивно-танцевальная композиция, показательный номер по любому виду спорта, уличные, современные, эстрадные, классические и народные танцы; вокальное творчество (солисты, дуэты, ансамбль), вокально-танцевальная композиция и другие. Участниками фестиваля станут как творческие коллективы, так и солисты. Возраст творческих и спортивных ребят — от пяти до шестнадцати лет.