Все мотоциклы в гости к нам

Опубликовано 17.08.2017

Кострома ждет участников мотопробега по Золотому кольцу России

Администрация Владимирской области при поддержке известного, в том числе и далеко за пределами нашей страны, завода им. В. А. Дегтярева, организует мотопробег по городам Золотого Кольца России. Его участники проедут по маршруту: Ковров – Владимир – Суздаль – Иваново – Кострома – Ярославль – Ростов Великий – Переславль Залесский – Юрьев Польский – Ковров.

Мотоциклисты продемонстрируют отечественную технику, посетят памятные места, посвященные Победе в Великой Отечественной войне.

В Кострому мотолюбители прибудут 22 августа в 16 часов. Они возложат цветы к воинскому мемориалу «Вечный огонь».

Презентация мотопробега состоится с 17:15 до 18:00 на набережной реки Волги, у Московских ворот.