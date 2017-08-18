Животноводство

Опубликовано 18.08.2017

моя работа и хобби

Анатолий Шадрин пятнадцатый год работает главным зоотехником, заместителем председателя СПК «Яковлевское» Костромского района. Хозяйство - один из лидеров в молочном животноводстве области. В эти августовские дни среднесуточный надой молока от коровы приближается к двадцати шести килограммам.

Крестьянские корни

- Анатолий Антонович, откуда ваши крестьянские корни?

- Из деревни Большой Дор Октябрьского района. Отец, Антон Осипович, был бригадиром полеводческой бригады, а до этого долго работал счетоводом. Мать, Серафима Устиновна, трудилась и в полеводстве, и в животноводстве, ухаживала за самыми маленькими телятами, стала первой заслуженной колхозницей колхоза «Борьба».

- Почему вы выбрали сельскохозяйственную профессию?

- Это не было случайностью. Как себя помню, все время в огороде, со скотиной, корову начал доить с шести лет, а Крошка была бодливая, с палкой ходил. Бывало, мама вечером приедет с сенокоса уставшая, а я говорю: «Корова подоена». В пятом классе наравне со взрослыми трудился на сенокосе. Сеяльщиком на севе озимых в августе всегда работал, лен с мамой вязал. А еще родителям надо сено помочь заготовить, скотины полный двор. И появилась мысль, что буду зоотехником. После школы подал заявление в сельхоз-

институт на зоотехника.

Вместо Караваева - Галич

- Так почему же вы не стали студентом сельхозинститута?

- Не смог поехать сдавать вступительные экзамены, потому что сильно поранил косой руку, шрам до сих пор ношу. Встречает меня председатель, спрашивает: «Толя, ты собираешься куда-то поступать?». «Надо было в Караваево ехать, но я месяц с повязкой проходил, год подожду и буду поступать». - «Никакого года, я в Галиче в совхозтехникуме учился, договорюсь, и поедешь». Так, с легкой руки председателя я оказался в Галиче, сдал экзамены. Окончил техникум чуть ли не с отличием.

- И вернулись в родной колхоз?

- Предлагали поехать в передовой колхоз «Родина» Красносельского района. А я стал проситься домой. Предложили должность заведующего фермой в колхозе «Луптюг». Приехал в районное управление сельского хозяйства, оформили все документы. Выхожу и встречаю нашего председателя, рассказал ему, что еду в «Луптюг». Он забрал у меня документы, куда-то ушел. И 1 апреля 1975 года в двадцать лет я приступил к обязанностям главного зоотехника колхоза «Борьба». Пора уже мне было идти в армию, но повестка все не приходила. Расстраивался, тогда было позорно не служить. Все объяснилось просто. Шефствовал над колхозом военкомат, председатель договорился не трогать Шадрина, пусть проведет зимовку скота. Наступила весна, папа написал письмо в военкомат. 9 мая 1976 года я ушел в армию.

Армейская служба и несостоявшийся москвич

- В одном из наших разговоров вы говорили, что с благодарностью вспоминаете годы службы. Где довелось служить?

- В Нерехте на призывном пункте выстроили нас, всех

новобранцев, офицеры-«покупатели» ходят, выбирают Один говорит: «Кто имеет разряд по лыжам, выйти из строя». Мы вышли. А повезли нас в Чарджоу, в Тукмению. Тогда причем лыжи? Специально, чтобы отобрать сильных, спортивных ребят. Учебка была чуть ли не секретная, готовили младших специалистов по вооружению самолетов. Был командиром отделения, старшиной роты, стал кандидатом в члены КПСС, меня выбрали заседателем в военный трибунал, потом поручили вести занятия в школе, готовить ребят к игре «Зарница», являлся отличником ВВС.

- И, отслужив, вернулись в «Борьбу»?

- Сначала заехал в Московскую область к маминым братьям. Сходили мы к директору передового совхоза «Рогачевский», мне предложили двухкомнатную квартиру и должность зоотехника животноводческого комплекса. С мыслью о переезде я и приехал на родину. В колхозе уже сменился руководитель. Собрали животноводов, потом целая делегация приехала к нам домой. Я стоял на своем - уезжаю. Никогда не забуду, как папа сказал: «Нам ты нужен, мы уже старенькие. Никуда не езди».

- И снова главный зоотехник?

- Неоднократно меня пытались поставить председателем колхоза, избрать секретарем партийной организации. Отвечал районному начальству так: «Если хотите, чтобы в хозяйстве остался зоотехник, не трогайте меня». Многое сумел сделать, не стыдно за те годы. У нас был построен первый в районе современный животноводческий двор на двести голов, нагрузка на доярку - пятьдесят коров. Работа у меня была на износ, я даже шагом не ходил, а все бегом. И вновь возникла мысль о Подмосковье. Но сосватали меня директором совхоза «Мир» того же Октябрьского района. Он произвел удручающее впечатление. А в конторе уже собрали производственное совещание и все уже решили без меня. Мне было тогда 27 лет. Дали ключи от кабинета, от сейфа и разошлись.

Молодой директор

- И что же представлял собой совхоз «Мир»?

- Само село Ильинское с древней историей, красивое, почвы песчаные. Три магазина, детский сад, школа, пекарня, маслозавод, на котором перерабатывали производимое в совхозе молоко, а вот фермы, кошары старые. В первый же день я собрал совещание специалистов, руководителей общественных организаций. Сказал, что один ничего не сделаю, станем работать сообща, но спрашивать буду строго. Объехал все фермы, с народом познакомился. А поля уже весной во всех четырех бригадах с бригадирами пешочком обходили. Начали со строительства жилья. Построили целые улицы. Поставили новое оборудование на маслозавод. Признанное сейчас масло «Боговаровское» оттуда пошло. Для механизаторов построили замечательную мастерскую с гаражом, заправочной станцией, складом запчастей.

- А в животноводстве?

- Построили ферму на 200 голов в деревне Кокоры. В деревне Блиновщина построили телятник, привесы молодняка получали больше килограмма. Построили телятник и на окраине самого Ильинского. Возвели свинарник. Я начал работать в 1982 году, а в 1986-м накануне уборки сгорел полностью зерноток. Пришлось ехать в Кострому к первому секретарю обкома партии Владимиру Ивановичу Торопову. Стали строить КЗС. К концу августа сделали. Параллельно строили АВМ, так как держали овец и травяная мука была необходима. Сейчас даже трудно представить, что в отдаленном хозяйстве можно вести такое большое строительство. Но тогда денежные отношения были совсем иные.

Школа Малкова

- Где вы познакомились с Леонидом Малковым?

- Я видел прославленного председателя колхоза имени 50-летия СССР Леонида Малкова на многих совещаниях в Костроме. Потом узнал, что ему нужен главный зоотехник. И очень захотелось попробовать свои силы в таком хозяйстве, знаний, опыта у меня уже хватало. Труднейшее время переживала страна, но благодаря мудрости Леонида Михайловича колхоз не сдавал своих позиций.

- Там вы начали работать с черно-пестрой и голштинской породами скота?

- Черно-пестрый чистопородный скот Леонид Михайлович закупил еще до меня в Ленинградской и Гомельской областях. Структура стада была такова: 700 голов костромской породы, 300 - черно-пестрой, 200 - помесных. Оказалось, что на первое место и по продуктивности, и по другим зоотехническим показателям вышли помесные коровы. Самые высокие надои были у костромичек, скрещенных с голштинами. А раз председатель закупил других коров, то я считал себя вправе с ними экспериментировать. Все первотелки проходили через контрольный двор. Стояли коровы разных пород на разных фермах. В увеличении валового надоя молока к началу 2000 года ситуация дошла почти до совершенства. И никто не мог понять, откуда такое молоко, вроде и кормовая база не сильная, а получаем в день по 20 с лишним килограммов молока от коровы. Леонид Михайлович смело шел на эксперименты, никого не боялся. Когда после его смерти хозяйство возглавил Николай Егоров, тоже поддерживал мои начинания. Пять лет подряд в валовке прибавляли по тысяче тонн. Сам я привык ставить перед собой цель и ее добиваться.

Спк «Яковлевское»: день сегодняшний

- Сегодня СПК «Яковлевское» в лидерах по производству молока во всей Костромской области. Надоить в среднем больше 8000 килограммов от коровы в год реально?

- Реально. Мы эту задачу с председателем Юрием Ходицким решаем, он во всем меня поддерживает. Восемь тысяч - не предел. Но нужно работать. Во-первых, для заготовки сена надо занимать пашню, сеять высокобелковые культуры, например, лядвенец, что мы и делаем. Из сочных кормов отдавать предпочтение сенажу, используя высокоэффективные консерванты. Готовим сенаж и нынче, несмотря на все сложности, которые преподносит погода.

Правильно кормить высокоудойную корову - целая наука. И рацион должен быть рассчитан не только на увеличение надоев молока, но и на повышение его качества, здоровье животных. В комплексе идут эти требования. Наша задача - сделать хозяйство племенным по голштинской породе.

- Подбор специалистов - один из важных вопросов?

- В хозяйстве пять специалистов с образованием ветеринарного врача. Это главный ветврач Наталья Преснякова, которая работает более 30 лет, и молодые специалисты: зоотехник-селекционер Александр Малеев, Екатерина Постникова, Светлана Корягина, Екатерина Смирнова. Готовлю молодых специалистов так, чтобы была взаимозаменяемость, - таков мой принцип работы.

Из других районов постоянно приезжают специалисты на стажировку.