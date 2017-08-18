Задавайте вопросы -отвечаем

Опубликовано 18.08.2017

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Вебинар по книге костромского врача-психиатра Павла Румянцева прошел в Костроме

 

   В новой книге «Особенности женской психики», выпущенной столичным издательством «Генезис», Павел Румянцев продолжает знакомить читателей с психикой человека. Участниками вебинара стали читатели из самых разных уголков России. Получить ответ на интересующий вопрос от самого автора - такое случается нечасто.

   Это уже второй по счету вебинар, который организуют работники областной научной библиотеки. В прошлый раз разговор шел о книге Павла Румянцева « В поисках нормы».

Вебинар по книге костромского врача-психиатра Павла Румянцева прошел в Костроме

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