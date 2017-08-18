Муниципальная десятка

Опубликовано 18.08.2017

Какие муниципальные образования области в истекшие четыре недели чаще других упоминали областные СМИ?

Последний летний месяц перешел за середину. И самое время оглянуться назад, чтобы вспомнить, какие муниципалитеты и в связи с чем чаще всего упоминались на страницах трех костромских изданий - лидеров читательского рейтинга. К которым, безусловно, относится и «СП».

1-е место: КОСТРОМСКОЙ РАЙОН

Количество упоминаний: 25

В Костромском районе прошли XVI летние спортивные игры на призы губернатора Костромской области. На сей раз честь своих муниципалитетов отстаивали более шестисот спортсменов. Они мерились силами в стрельбе, пляжном волейболе, беге на сто, четыреста и восемьсот метров, а также два и три километра, в настольном теннисе, метании, плавании и других видах спорта. В командном зачете победили Кострома и Костромской район.

2-е место: ПЫЩУГСКИЙ РАЙОН

Количество упоминаний: 20

4 августа сильные дожди размыли подходы к мосту через Ветлугу у села Михайловица в Пыщугском районе. Уже к 7 августа удалось восстановить и пешеходное, и автомобильное движение по понтонной переправе. Два дня без сообщения с «большой землей» прошли благополучно. Но вот местные власти — сельского поселения и района — не приняли всех необходимых мер безопасности. Губернатор Сергей Ситников отметил, что последует жесткая реакция. Данные о сокрытии информации направят в прокуратуру.

3-е место: ГАЛИЧ и КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОН

Количество упоминаний: 16

Новые объекты туристической инфраструктуры должны появиться в Галиче и Красносельском районе. Решение принято на заседании Совета по привлечению инвестиций. В Галиче построят новый гостиничный комплекс для гостей города под названием «Петровский двор». Инвестор вложит в реализацию проекта более 150 млн рублей. А в Красносельском районе организуют сказочный парк. Общий объем инвестиций в реализацию проекта составит 220 млн рублей, будут созданы более восьмидесяти рабочих мест.

4-е место: ЧУХЛОМСКИЙ РАЙОН

Количество упоминаний: 11

На родине народного артиста СССР Михаила Пуговкина - а он уроженец Чухломского района - прошел первый открытый фестиваль его имени. Подарком для жителей стала гигантская деревянная пуговица, установленная в центре Чухломы. Ее диаметр - три метра. В местном кинотеатре открыли музей актера.

5-е место: НЕРЕХТА

Количество упоминаний: 10

Нерехта отметила свой 803-й день рождения. Главным подарком для гостей и жителей города стал фестиваль воздухоплавания. К этому празднику также приурочено открытие музея воздухоплавателя - легендарного нерехтчанина Крякутного. Кроме того, все участники торжеств побывали на ярмарке «Город мастеров», посетили местные музеи, приняли участие в турнире «Народный жим».

6-е место: МАКАРЬЕВСКИЙ РАЙОН

Количество упоминаний: 9

В будущем году в Макарьеве на центральном стадионе спортивного комплекса «Юность» построят современное футбольное поле. Такое решение принято во время рабочего визита губернатора Сергея Ситникова на спортивный объект. Минспортом России принято предварительное решение о выделении Костромской области средств на искусственное покрытие для футбольного поля.

7-е место: МЕЖЕВСКОЙ РАЙОН

Количество упоминаний: 8

В Межевском районе появился новый мост через реку Георгиевица. Временную переправу возвели взамен старой, разрушенной весенним паводком. Понтонный мост выделило Министерство обороны. Две металлические десятиметровые конструкции установили за три дня. Теперь жители Межи и окрестных населенных пунктов могут совершенно спокойно переправиться через Георгиевицу как пешком, так и на автомобилях.

8-е место: ШАРЬЯ

Количество упоминаний: 7

Путепровод над Северной железной дорогой в Шарье капитально ремонтируют. Строители усилили несущие конструкции сооружения и герметизируют швы. Кроме того, на путепроводе заменили амортизаторы, снимающие колебания и нагрузки от несущих конструкций к нижним опорам.

9-е место: ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Количество упоминаний: 6

В День села в Боговарове прошел необычный фестиваль. Он посвящен самоварам. Как говорят организаторы, «Самоварфест» придумали для сохранения и развития культурного потенциала, возрождения старинных традиций чаепития. В качестве экспонатов были представлены всевозможные самовары: электрические и старинные, сувенирные и повседневные, металлические и даже сделанные из подручного материала.

10-е место: ВОХОМСКИЙ РАЙОН

Количество упоминаний: 5

На средства гранта на модернизацию и строительство, полученного из областного бюджета, сельхозпредприятие «Латышово» Вохомского района приобрело новое оборудование для зерносушильного комплекса. Сумма поддержки - более четырех миллионов рублей. В работу его запустят в начале осени.