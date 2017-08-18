Оценка - позитивная

Опубликовано 18.08.2017

О ходе работ на мосту доложили губернатору

Как выполняется и контролируется ремонт моста через Волгу? Какие меры принимает ГИБДД для нормализации движения? Когда костромичам ждать открытия полос для движения? На все эти вопросы представители администрации Костромы ответили на еженедельном оперативном совещании при губернаторе региона Сергее Ситникове.

Неделя выдалась насыщенной для ремонтных бригад. С 8 по 14 августа продолжались работы по снятию выравнивающего слоя бетона. За этот период мостостроители сняли более 455 квадратных метров материала. И уже с 10 августа началась укладка нового выравнивающего слоя на проезжей части. К понедельнику рабочие уложили более 450 квадратных метров нового бетона.

Вместе с тем продолжалась работа по демонтажу деформационных швов - за неделю убрали более пятидесяти метров. Трудятся бригады и на пескоструйной очистке и разборке слабого бетона поверхности опор и балок. Эти работы проведены на площади более чем 3,5 тысячи квадратных метров. Под ливневую канализацию были проделаны необходимые отверстия. Ежедневно на мосту трудятся более ста рабочих и тридцати единиц специальной техники. По необходимости количество и человеческих, и технических ресурсов может быть увеличено.

Администрация города отметила, что сейчас подрядчик выполнил работы на общую сумму порядка одиннадцати миллионов рублей. Причем расчет идет по факту выполненных работ, а за ремонтом моста ведется контроль, как общественный, так и авторский, и строительный.

В ходе оперативного совещания была дана оценка системе общественного транспорта, которая работает в связи с ремонтом моста. Она у региональных властей нареканий не вызывает. Как и действия сотрудников ГИБДД, которые своевременно пресекают нарушения и помогают в организации движения по мосту.

Впрочем, в скором времени поток транспорта изменится. Первого сентября, с началом учебного года и окончанием сезона отпусков, нагрузка на общественный транспорт вырастет, как увеличится и количество автомобилей на мосту. Сергей Ситников поручил продумать дополнительные меры, в частности, для обеспечения перевозок детей. Школьников, чьи учебные заведения находятся на противоположном от дома берегу, будут возить специальные автобусы.

Хотя ремонт переправы и идет в запланированном темпе, строители ищут возможность ускориться. Дело в том, что первый этап ремонта должен быть закончен 1 ноября. Но погода может преподнести неприятные сюрпризы. Именно поэтому желательно завершить работы раньше.