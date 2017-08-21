За ребенка - прибавка к пенсии?

Опубликовано 21.08.2017

Расставляем точки над «i» в слухах и домыслах по этому поводу

К нам в редакцию все чаще поступают обращения с просьбой рассказать о «доплатах» к пенсии, которые якобы положены за детей, рожденных в советское время. На самом деле речь идет не о доплатах. Изменились условия расчета пенсии, благодаря чему отпуск по уходу за ребенком до полутора лет могут перевести в пенсионные баллы. Что это такое, кому это выгодно и действительно ли размер пенсии вырастет? Разберемся в этом сегодня.

Правовая основа:

Федеральный закон от 28.12.2013 №400-ФЗ «О страховых пенсиях».

В чем суть изменений?

Периоды работы, в течение которых за гражданина уплачиваются страховые взносы в Пенсионный фонд, называются страховыми. Есть и так называемые нестраховые периоды - когда гражданин не работает и за него работодатели не отчисляют взносы на обязательное пенсионное страхование, но его пенсионные права при этом формируются, поскольку эти периоды жизни государство считает социально важными. К ним, например, относятся отпуск по уходу за ребенком до полутора лет, уход за инвалидами и пожилыми людьми, служба в армии по призыву. Как и страховые периоды, нестраховые засчитываются в стаж и за них начисляются пенсионные баллы.

С 2015 года при определении права на назначение страховой пенсии, а также при расчете ее размера учитывается величина индивидуального пенсионного коэффициента (баллы). Его размер зависит от продолжительности страхового стажа и размера «белой» заработной платы. А за нестраховые периоды начисляются дополнительные баллы.

В частности, при расчете размера пенсии засчитывается в стаж период ухода за ребенком до достижения им возраста полутора лет в отношении четырех детей. Но суммарно этот период не должен превысить шести лет.

Раньше

Стаж рассчитывался по трудовой книжке, в которой нет информации о детях.

Сейчас

Полтора года декретного отпуска засчитывают как «нестраховой» период с начислением баллов

Всем выгодно делать перерасчет пенсии?

Изменение пенсии с учетом нестраховых периодов выгодно не всем пенсионерам, и перерасчет не гарантирует ее увеличение. Для каждого пенсионера расчеты будут индивидуальны

Выгодно

- Двое и больше детей

- Отсутствие официальной работы в период беременности, рождения и ухода за ребенком

- Минимальный трудовой стаж

Трудовой стаж более 40 лет

- Расчет пенсии при ее назначении производился на основании низкой зарплаты (ниже средней по России).

Не выгодно

- Один ребенок

- Пенсия рассчитывалась на основе высокой зарплаты (на 20 процентов больше,

чем средняя зарплата в России).

- Досрочный выход на пенсию (до 55 лет).

За год ухода за ребенком начисляют:

- первый ребенок - 1,8 балла

- второй ребенок - 3,6 балла

- третий и четвертый - 5,4 за каждый

Это нужно знать!

Баллы начисляются не более чем за четверых детей.

Стоимость одного пенсионного балла на сегодняшний день -

78 рублей 58 копеек.

Имейте в виду! Замена части трудового стажа нестраховыми периодами не всегда приводит к увеличению пенсии. При перерасчете стаж уменьшается на количество лет, проведенных в отпуске по уходу за детьми. Это невыгодно тем, кто работал в сельской местности, во вредных условиях, на севере, ушел на пенсию досрочно.

Обратите внимание! Норма начисления баллов не только за страховой период, но и за нестраховые периоды введена с 2015 года. Если женщина на момент назначения пенсии представляла в ПФР свидетельства о рождении детей, то периоды ухода за детьми были учтены в общий (трудовой) стаж.

Обратите внимание! Классификация условная. О том, будет ли выгоден перерасчет отдельному человеку, могут сказать только специалисты на основании конкретного пенсионного дела.

Если в результате перерасчета в соответствии с имеющимися «нестраховыми» периодами размер пенсии уменьшается, перерасчет не производится.

Куда обращаться и какие документы нужны

для перерасчета?

Перерасчет размера страховой пенсии происходит по заявлению пенсионера, которое необходимо подать в территориальный орган ПФР по месту нахождения выплатного дела пенсионера. Кроме того, заявление о перерасчете можно подать в электронной форме через Портал госуслуг. В этом случае не позднее пяти рабочих дней со дня подачи электронного заявления пенсионер обязан представить в территориальный орган ПФР необходимые документы, отсутствующие в выплатном деле.

Обратите внимание!

Необходимо представить:

* документ, удостоверяющий личность;

* СНИЛС;

* оригиналы свидетельств о рождении детей;

* документы, подтверждающие достижение каждым ребенком возраста полутора лет (документ об образовании, паспорт, свидетельство о браке и др.).

Это важно! Если в свидетельстве о рождении ребенка проставлен штамп о получении им паспорта, то никаких других подтверждающих документов представлять не надо.