Дмитрий Калабухов: Мы должны привлечь болельщиков своей игрой

Опубликовано 21.08.2017

Первый в сезоне приз игроку месяца получила костромская «десятка»

Новый сезон для костромского «Спартака» складывается противоречиво. Победы чередуются с поражениями. Но полузащитник команды Дмитрий Калабухов показывал неплохую игру в прошедшем месяце, трижды отдав голевые передачи своим партнерам. Именно его назвали читатели «Северной правды» лучшим игроком месяца.

- В новом сезоне у «Спартака» сменился тренер, пришло много новых игроков. Считаете ли вы себя лидером этой обновленной команды?

- Не могу так сказать. У нас каждый игрок обладает задатками лидера. А что касается новичков, то все ребята уже прошли адаптацию. Все они хорошие игроки, поэтому этот период прошел гладко, игровые связи налаживаются.

- Перед сезоном вы сменили номер и теперь играете под «десяткой». Номер фартовый?

- Я всегда любил этот номер. Думаю, что он принесет удачу. Конечно, самая известная в мире «десятка» - Лионель Месси. Но по стилю игры мне нравится Андрес Иньеста.

- «Спартак» между тем побеждает на выезде, а вот своих зрителей порадовать не может...

- Я надеюсь, что скоро ситуация изменится. По последнему матчу с «Текстильщиком» вы, наверное, могли увидеть, что моменты есть. Удача, к сожалению, отвернулась от нас. Но мы делаем все, чтобы радовать наших зрителей.

- Второму дивизиону в этом году - особое внимание. В зоне «Центр» играют Павлюченко, Лебеденко, Алдонин. У нас на «Западе» в составе «Казанки» выступает Дмитрий Сычев. Повлияет ли это на интерес к футболу в провинции?

- Думаю, что да. Если бы в нашей зоне был «Арарат», где выступает много бывших игроков сборной России, то думаю, собралось бы множество болельщиков посмотреть на матч. Но к нам приедет и вторая команда «Локомотива» «Казанка». Думаю, у зрителей тоже будет интерес. Но и наша задача - играть так, чтобы болельщиков на нашем стадионе было как можно больше.