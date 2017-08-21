Новые залы - в подарок

Опубликовано 21.08.2017

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Большие работы пройдут в сельской местности

 

   К новому учебному году в регионе планируется отремонтировать и реконструировать более двадцати спортивных залов и открытых плоскостных сооружений в школах. Все они располагаются в сельской местности. В районах обновят восемнадцать спортивных залов, а две учебные аудитории переделают под залы физической культуры. Кроме того, новое оборудование появится на семи открытых плоскостных спортивных площадках. Общая стоимость работ - более двадцати одного миллиона рублей. Все они осуществляются на условиях софинансирования.

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