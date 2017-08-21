Итоги «Кубка Поволжья» по мотокроссу

Опубликовано 21.08.2017

подвели в Красном-на-Волге

Более ста мотогонщиков из России и ближнего зарубежья встретились в карьере Дмиха в Красном-на-Волге, чтобы сразиться в «Кубке Поволжья». За соревнованиями наблюдали свыше трех тысяч зрителей. И итоги турнира их порадовали. В смешанном заезде на мотоциклах с объемом двигателя 125, 250 и 400 см3 первые два места завоевали представители Костромской области. Победу одержал Сергей Прытов из Шарьи, серебро - у Максима Краева из Красного-на-Волге.

В других категориях лидировали гости трассы. В заезде мотоциклов с объемом двигателя 50 см3 первым к финишу пришел Александр Задоров из Иванова, а в классе 65 см3 - Семен Рыбаков из Коврова. В классе 85 см3 победил Кирилл Хромов из города Коврова. Также в классе «OPEN» лучшим стал Глеб Селиверстов из Владимира, в классе «Ветераны» - Михаил Самарский из Санкт-Петербурга.