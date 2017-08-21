Серебряные награды

Опубликовано 21.08.2017

получили ветераны Костромского района

Команда в составе Геннадия Юрзова, Леонида Мартынова, Юрия Петрова, Александра Савина, Юрия Магарама, Ольги Потаповой, Елены Андреевой, Надежды Федотовой, Светланы Скачковой, Клавдии Габараевой успешно выступила в региональном этапе IV спартакиады пенсионеров России «Бодрость и здоровье», которая прошла 19 августа в Костроме.

Организаторы соревнований - комитет по физической культуры и спорту Костромской области, региональное отделение Всероссийской организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, областная спортивная школа олимпийского резерва с ипподромом. Программа спартакиады включала в себя следующие виды спорт: легкая атлетика, полиатлон, шахматы, сдача норм комплекса ГТО.

Наибольший успех в команде Костромского района сопутствовал Юрию Магараму из Минского сельского поселения и главе Апраксинского сельского поселения Геннадию Юрзову. Юрий Магарам занял первое место в шахматном турнире. Геннадий Юрзов был третьим в полиатлоне и вторым в ГТО. В сдаче норм ГТО Геннадий Николаевич набрал одинаковое количество очков с представителем Костромы А.М. Шемелиным, но оказался на полгода младше соперника, которому, согласно положения, и было отдано первенство. В полиатлоне Геннадий Юрзов всего 4 очка проиграл победителю, 1 очко - серебряному призеру.

На спартакиаде прошлого года команда Костромского района была лишь на пятом месте.